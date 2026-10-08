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Выпуск газеты №186«Ъ» Газета
Медиа и ТелекомТелекоммуникации

ЦИАН сообщил о сбое после атаки на дата-центр «Яндекса»

08.10.2026, 12:34
ЦИАН сообщил о техническом сбое в работе своего приложения и сайта. Компания связала сбой с «инцидентом на объекте инфраструктурного партнера».
«Наша техническая команда прикладывает все усилия, чтобы оперативно восстановить полноценную работу платформы»,— заявили ТАСС в пресс-службе сервиса.

Что известно об атаке БПЛА на дата-центр «Яндекса»

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Дата-центр «Яндекса» в рязанском Сасово сегодня ночью был атакован БПЛА, там произошел пожар. Работа объекта полностью остановлена, сообщили «Ъ» в компании. Часть сервисов «Яндекса» может быть недоступна для пользователей. Акции компании на Мосбирже снижались более чем на 3%.
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