На новых британских купюрах появятся шмели, ежи и совы
08.10.2026, 13:00
Банк Англии объявил, что на новых сериях купюр будут изображены ежи, совы-сипухи, тупики и шмели. Набор из 18 животных Британии для новых банкнот подготовили эксперты, после чего Банк Англии провел опрос, в котором победили эти четыре варианта. Среди других вариантов были также лиса, заяц, зимородок, орлан, лосось, лягушка. Как отмечают в Банке Англии, новые купюры появятся в обращении лишь через несколько лет — это время нужно для разработки дизайна банкнот, их тестирования и печати, «чтобы гарантировать их высокое качество, прочность и доступность».
Животные заменят на банкнотах номиналом от £5 до £50 изображения политических, научных и культурных деятелей — премьер-министра Уинстона Черчилля, писательницы Джейн Остин, художника Уильяма Тернера и математика Алана Тьюринга. В марте Банк Англии объявил о планах заменить исторических деятелей на банкнотах изображениями птиц и животных. В опросе, проведенном в 2025 году, 60% респондентов высказались за размещение на банкнотах именно изображений природы — против 56% за архитектурные сооружения и 38% за исторических деятелей. Кроме того, по мнению экспертов, изображения птиц и животных подделать сложнее, чем лица людей.