В 2024 году в бюджет Татарстана поступили федеральные трансферты на сумму 88,9 млрд рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства финансов республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Татарстан получил 88,9 млрд рублей федеральных трансфертов в 2024 году

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Татарстан получил 88,9 млрд рублей федеральных трансфертов в 2024 году

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Большую часть поступлений составили субсидии — 76,1 млрд руб. На субвенции пришлось 6,3 млрд руб., на иные межбюджетные трансферты — 4,6 млрд руб. Также республика получила 272,1 млн руб. в виде дотаций и 1,6 млрд руб. из федеральных фондов.

В пресс-службе отметили, что все средства имеют целевое назначение и будут направлены на финансирование соответствующих расходов.

Для сравнения, за 11 месяцев 2023 года межбюджетные трансферты из федерального бюджета и фондов в бюджет Татарстана составили 67,9 млрд руб., что соответствовало 93,8% от плановых назначений.

Анар Зейналов