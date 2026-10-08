Сбербанк готовит первую за 10 лет секьюритизацию автокредитов
08.10.2026, 12:30
Сбербанк планирует в конце ноября — начале декабря разместить выпуск облигаций, обеспеченных автокредитами. Об этом кредитная организация объявила на форуме «СберИнвестиций» «Настоящее будущее». Подобных выпусков на российском рынке не было с 2016 года. При этом десять лет назад при секьюритизации автокредитов размещались евробонды, которые ориентировались прежде всего на иностранных инвесторов.
Предполагается, что выпуск будет состоять из двух траншей — старшего, который будет размещаться среди рыночных инвесторов, и младшего, который выкупит сам банк. Объем выпуска запланирован на сумму до 40 млрд руб. При этом соотношение между старшим и младшим траншами — 80% на 20%. В новом выпуске Сбербанка в качестве обеспечения облигаций выступят преимущественно автокредиты на новые автомобили, выданные в дилерских центрах, но будут также кредиты наличными под залог автотранспорта.
Банк планирует открыть книгу заявок в ноябре. Доходность по ценным бумагам будет определена ближе к началу размещения. В 2027 году Сбербанк планирует масштабировать секьюритизацию собственных автокредитов.