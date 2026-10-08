Сбербанк готовит первую за 10 лет секьюритизацию автокредитов

Предполагается, что выпуск будет состоять из двух траншей — старшего, который будет размещаться среди рыночных инвесторов, и младшего, который выкупит сам банк. Объем выпуска запланирован на сумму до 40 млрд руб. При этом соотношение между старшим и младшим траншами — 80% на 20%. В новом выпуске Сбербанка в качестве обеспечения облигаций выступят преимущественно автокредиты на новые автомобили, выданные в дилерских центрах, но будут также кредиты наличными под залог автотранспорта.