Турналог в Чувашии ввели в связи с ограниченностью доходов бюджетов муниципалитетов

Туристический налог в Чувашской Республике ввели в связи с ограниченностью доходов местных бюджетов муниципалитетов, необходимостью развития туристической инфраструктуры, а также ввиду сосредоточенности туристического потока в Чебоксарской агломерации. Об этом «Ъ Волга-Урал» сообщили в пресс-службе главы республики Олега Николаева.

Туристический налог был введен в Чебоксарах, Новочебоксарске и Чебоксарском муниципальном округе с 1 января 2025 г.

В пресс-службе отметили, что в республике ожидают позитивный эффект от введения налога. Средства, собранные с туристического налога, в первую очередь могут быть направлены на улучшение местной туристической инфраструктуры.

Влас Северин