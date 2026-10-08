Роспотребнадзор: контактировавшие с сотрудницей противочумного института люди не заболели
Роспотребнадзор: наблюдение за всеми контактными в Иркутской области завершено
08.10.2026, 12:45
Роспотребнадзор объявил о завершении наблюдения за лицами, контактировавшими с погибшей от пневмонии сотрудницей Иркутского противочумного института. Лабораторные исследования не выявили у них опасных инфекций.
«Нарушений состояния здоровья, связанных с инфекционной патологией, не выявлено, — заявили в ведомстве. — Результаты почти 5000 лабораторных исследований не выявили никаких опасных патогенных микроорганизмов».