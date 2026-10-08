Рекламаkommersant.ru/ad

Радио «ЪFM»

Слушать прямой эфир

Выпуск газеты №186

В архив

RuStore
Скачайте в
RuStore
AppGallery
Скачайте в
AppGallery
Android
Загрузите на
Android
Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №186«Ъ» Газета
Жизнь

Роспотребнадзор: контактировавшие с сотрудницей противочумного института люди не заболели

Роспотребнадзор: наблюдение за всеми контактными в Иркутской области завершено

08.10.2026, 12:45
Роспотребнадзор объявил о завершении наблюдения за лицами, контактировавшими с погибшей от пневмонии сотрудницей Иркутского противочумного института. Лабораторные исследования не выявили у них опасных инфекций.
«Нарушений состояния здоровья, связанных с инфекционной патологией, не выявлено, — заявили в ведомстве. — Результаты почти 5000 лабораторных исследований не выявили никаких опасных патогенных микроорганизмов».
Роспотребнадзор также опроверг данные о возможном втором случае заболевания в Иркутской области.
Иркутская область
Роспотребнадзор
Здоровье и здравоохранение