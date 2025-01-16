Министра строительства Чувашии уволили за госконтракты на 1,5 млрд без торгов

Министр строительства, архитектуры и ЖКХ Чувашии Михаил Коледа был уволен в связи с утратой доверия после проверки прокуратуры, которая выявила заключение государственных контрактов без проведения торгов на сумму более 1,5 млрд руб. Об этом сообщает прокуратура Чувашской Республики.

Проверка, инициированная в том числе по обращению главы республики Олега Николаева, проводилась совместно с Управлением Главы Чувашии по вопросам противодействия коррупции. В ходе проверки был установлен конфликт интересов: министр принимал решения в пользу коммерческой организации, с руководителем которой у него сложились имущественные и дружеские отношения, говорится в сообщении региональной прокуратуры.

Чиновник, имея личную заинтересованность и финансовые обязательства, способствовал заключению крупных госконтрактов с этой организацией без проведения конкурсных процедур. Кроме того, министерство, возглавляемое господином Коледой, осуществляло контроль за исполнением этих контрактов. Несмотря на конфликт интересов, министр не предпринял меры по его урегулированию или предотвращению.

Прокуратура Чувашии внесла представление в адрес главы республики, по результатам которого господин Коледа был уволен в связи с утратой доверия.

Об отставке Михаила Коледы стало известно сегодня. Он возглавлял министерство с сентября 2023 года. В августе 2024 года сотрудники правоохранительных органов провели обыски в Минстрое, изъяли документацию, а сам министр был отпущен после дачи показаний.

Анар Зейналов