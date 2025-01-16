Доходы Татарстана от аукционов на недропользование выросли в пять раз за год

В 2024 году Татарстан получил рекордные 416,24 млн руб. от аукционов на пользование недрами, что почти в пять раз превышает показатели 2023 года. Об этом сообщил министр экологии и природных ресурсов РТ Александр Шадриков.

Общий объем платежей за пользование недрами в республике, включая налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ), достиг 612,89 млн руб. Из этой суммы 176,4 млн руб. поступило в местные бюджеты.

Министр также отметил, что в республике действует 321 лицензия на добычу общераспространенных полезных ископаемых (ОПИ). За 2024 год было добыто почти 26 млн кубометров сырья, а прирост запасов составил 135 млн кубометров.

Кроме того, для борьбы с незаконным оборотом ископаемых министерство ввело новые требования: недропользователи теперь обязаны установить видеонаблюдение на карьерах и маркировать сырье. По оценкам ведомства, из-за занижения стоимости ОПИ местные бюджеты недополучают около 436 млн руб. Недропользователи декларируют среднюю стоимость кубометра сырья в 123 руб., тогда как рыночная цена составляет 487 руб.

Анар Зейналов