Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Доходы Татарстана от аукционов на недропользование выросли в пять раз за год

В 2024 году Татарстан получил рекордные 416,24 млн руб. от аукционов на пользование недрами, что почти в пять раз превышает показатели 2023 года. Об этом сообщил министр экологии и природных ресурсов РТ Александр Шадриков.

Общий объем платежей за пользование недрами в республике, включая налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ), достиг 612,89 млн руб. Из этой суммы 176,4 млн руб. поступило в местные бюджеты.

Министр также отметил, что в республике действует 321 лицензия на добычу общераспространенных полезных ископаемых (ОПИ). За 2024 год было добыто почти 26 млн кубометров сырья, а прирост запасов составил 135 млн кубометров.

Кроме того, для борьбы с незаконным оборотом ископаемых министерство ввело новые требования: недропользователи теперь обязаны установить видеонаблюдение на карьерах и маркировать сырье. По оценкам ведомства, из-за занижения стоимости ОПИ местные бюджеты недополучают около 436 млн руб. Недропользователи декларируют среднюю стоимость кубометра сырья в 123 руб., тогда как рыночная цена составляет 487 руб.

Анар Зейналов

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...