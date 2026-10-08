Готовивших покушения на первых лиц Крыма приговорили к длительному заключению

По версии следствия, основным создателем и куратором этой сети был бывший заместитель руководителя офиса президента Украины Роман Машовец. Компоненты для взрывчатки, которую планировали использовать для покушений на главу Крыма Сергея Аксенова, председателя Госсовета Республики Крым Владимира Константинова и других крупных руководителей и военнослужащих, доставляли нелегально через Болгарию, Турцию и Грузию. Взрывчатку прятали в электроплитах и отправляли в Россию через транспортные компании СДЭК и «Возовоз». Также, по версии ФСБ, аналогичные взрывчатые вещества ранее применялись для подрыва железнодорожной инфраструктуры.