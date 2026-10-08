Готовивших покушения на первых лиц Крыма приговорили к длительному заключению
08.10.2026, 12:57
Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил к значительным срокам в колонии основных членов украинской агентурной сети, обвиняемых в подготовке покушений на первых лиц Крыма и подготовке терактов. Об этом «Ъ» сообщили в пресс-службе суда. О задержании крупной агентурной группы ГУР Минобороны Украины под руководством крымчанина Виктора Подвального по прозвищу Сократ стало известно весной 2023 года. По информации ФСБ, в ее состав входили как украинские, так и российские граждане.
По версии следствия, основным создателем и куратором этой сети был бывший заместитель руководителя офиса президента Украины Роман Машовец. Компоненты для взрывчатки, которую планировали использовать для покушений на главу Крыма Сергея Аксенова, председателя Госсовета Республики Крым Владимира Константинова и других крупных руководителей и военнослужащих, доставляли нелегально через Болгарию, Турцию и Грузию. Взрывчатку прятали в электроплитах и отправляли в Россию через транспортные компании СДЭК и «Возовоз». Также, по версии ФСБ, аналогичные взрывчатые вещества ранее применялись для подрыва железнодорожной инфраструктуры.
В отношении участников разоблаченной группы агентов возбудили ряд уголовных дел: по ст. 275 УК РФ («Госизмена»), ст. 205.4 УК РФ («Организация террористического сообщества и участие в нем»), ст. 205.3 УК РФ («Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности»), ст. 205 УК РФ («Теракт»), ст. 226.1 УК РФ (контрабанда) и ст. 222.1 УК РФ («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств»).
Суд по совокупности преступлений назначил Виктору Подвальному и Кириллу Баранникову по 27 лет лишения свободы, Денису Петранову — 23 года, Игорю Зорину — 20 лет, Сергею Войнаровскому — 19 лет, его жене Елене — 5 лет условно, Сергею Кривошеину — 19 лет.
Ольгу Кравчук также приговорили к пяти с половиной годам лишения свободы условно. Шесть фигурантов свою вину не признали, остальные признали частично. Константина Евмененко и Александра Литвиненко ранее приговорили к десяти годам и девяти с половиной годам лишения свободы.