Против психолога Марселя Сультеева возбудили уголовное дело по двум статьям УК РФ

Против психолога Марселя Сультеева возбудили уголовное дело по ст. 131 «Изнасилование» и ст. 132 «Насильственные действия сексуального характера». Об этом «Ъ Волга-Урал» сообщил источник.

Вчера Марсель Сультеев после обвинений в домогательствах и сексуальном насилии закрыл ряд страниц в соцсетях.

Telegram-канал Mash сообщал, что три его клиентки обвинили его в домогательствах и принуждении к сексуальным действиям. Одна из потерпевших утверждала, что психолог требовал от нее видео сексуальных действий с членами ее семьи и обвинила его в сексуальном насилии. Другая женщина сообщила, что психолог угрожал ей, заявляя, что она станет инвалидом, если откажет ему в сексуальных действиях.

Влас Северин