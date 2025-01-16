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В Альметьевске откроют 80 новых укрытий после атаки БПЛА на Татарстан

В Альметьевске к существующим 116 подвальным укрытиям планируют открыть еще 80. Об этом сообщил руководитель исполнительного комитета города Айнур Исхаков, рассказали «Ъ Волга-Урал» в пресс-службе администрации.

«К тем 116 укрытиям, которые у нас есть, со вчерашнего дня мы начали полностью проводить ревизию дополнительную. Еще добавляем 80 домов, чтобы можно было открыть [укрытия]», — заявил Айнур Исхаков.

14 января в Татарстане объявили опасность атаки беспилотными воздушными судами. В пригороде Казани в результате атаки БПЛА загорелась газовая цистерна. В семи школах Альметьевска на фоне опасности атаки беспилотниками провели выборочную эвакуацию.

Диана Соловьёва

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