Джо Байден отменил визит в Италию из-за охвативших Калифорнию лесных пожаров

Президент США Джо Байден отменил анонсированный визит в Италию в связи с пожарами в Калифорнии, где погибло не менее пяти человек. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. Ранее глава государства объявил режим бедствия в штате для борьбы с последствиями ЧП и ускорения федеральной помощи пострадавшим.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент США Джо Байден

Фото: Kevin Lamarque, Reuters Президент США Джо Байден

Фото: Kevin Lamarque, Reuters

«После возвращения из Лос-Анджелеса, где он ранее сегодня встретился с полицейскими, пожарными и сотрудниками экстренных служб, которые борются с историческими пожарами, ...президент решил отменить предстоящую поездку»,— сказано в документе.

В Белом доме обещали обнародовать детали графика американского президента позднее. 9–12 января в Италии господин Байден в ходе последней на занимаемом посту зарубежной поездки должен был обсудить кредит от G7 Киеву на $50 млрд за счет доходов от замороженных активов РФ. Планировались также встречи с итальянским премьером Джорджей Мелони и папой римским Франциском.

Площадь пожаров в округе Лос-Анджелес превысила 10,8 тыс. га, уничтожено более 1 тыс. строений. Проводится эвакуация, в зоне которой оказалась резиденция вице-президента США Камалы Харрис. По подсчетам AccuWeather, ущерб превысит $50 млрд.