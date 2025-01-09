Джо Байден отменил визит в Италию из-за охвативших Калифорнию лесных пожаров
Президент США Джо Байден отменил анонсированный визит в Италию в связи с пожарами в Калифорнии, где погибло не менее пяти человек. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. Ранее глава государства объявил режим бедствия в штате для борьбы с последствиями ЧП и ускорения федеральной помощи пострадавшим.
Президент США Джо Байден
Фото: Kevin Lamarque, Reuters
«После возвращения из Лос-Анджелеса, где он ранее сегодня встретился с полицейскими, пожарными и сотрудниками экстренных служб, которые борются с историческими пожарами, ...президент решил отменить предстоящую поездку»,— сказано в документе.
В Белом доме обещали обнародовать детали графика американского президента позднее. 9–12 января в Италии господин Байден в ходе последней на занимаемом посту зарубежной поездки должен был обсудить кредит от G7 Киеву на $50 млрд за счет доходов от замороженных активов РФ. Планировались также встречи с итальянским премьером Джорджей Мелони и папой римским Франциском.
Площадь пожаров в округе Лос-Анджелес превысила 10,8 тыс. га, уничтожено более 1 тыс. строений. Проводится эвакуация, в зоне которой оказалась резиденция вице-президента США Камалы Харрис. По подсчетам AccuWeather, ущерб превысит $50 млрд.