ABC News: число погибших в результате пожаров в Лос-Анджелесе увеличилось до пяти

Число жертв сильных пожаров в Лос-Анджелесе и его пригороде достигло пяти человек. Об этом сообщил телеканал ABC News. Ссылаясь на данные компании AccuWeather, журналисты оценили ущерб от лесных пожаров в $52–57 млрд.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Mike Blake, Reuters Фото: Mike Blake, Reuters

«Шериф округа Лос-Анджелес Роберт Луна подтвердил, что в результате пожара в округе Итон... погибли пять человек»,— отмечено в сообщении телеканала. Ранее руководитель местного пожарного департамента Энтони Марроне проинформировал о двух погибших в указанном районе.

Федеральное управление авиации США (FAA) расширило запрет на полеты над зоной ЧС, в которую включили Голливудские холмы, Калабасас, национальный парк отдыха Санта-Моника, Сэнчури-Сити, Палисейдс, пляж Малибу и центр Гетти. Запрет действует до высоты примерно 2100 м в целях обеспечения безопасности воздушного движения.

Кроме того, в округе Лос-Анджелес проводится обязательная эвакуация десятков тысяч жителей. Господин Марроне заявил, что ресурсы местных пожарных рассчитаны на борьбу не более чем с двумя сильными пожарами, но не с четырьмя крупными возгораниями одновременно. Ситуация осложняется сильным ветром и нехваткой работоспособных пожарных гидрантов в районе Палисейдс.