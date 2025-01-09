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ABC News: число погибших в результате пожаров в Лос-Анджелесе увеличилось до пяти

ABC News: ущерб от пожаров в Лос-Анджелесе превышает $50 млрд

Число жертв сильных пожаров в Лос-Анджелесе и его пригороде достигло пяти человек. Об этом сообщил телеканал ABC News. Ссылаясь на данные компании AccuWeather, журналисты оценили ущерб от лесных пожаров в $52–57 млрд.

Фото: Mike Blake, Reuters

Фото: Mike Blake, Reuters

«Шериф округа Лос-Анджелес Роберт Луна подтвердил, что в результате пожара в округе Итон... погибли пять человек»,— отмечено в сообщении телеканала. Ранее руководитель местного пожарного департамента Энтони Марроне проинформировал о двух погибших в указанном районе.

Федеральное управление авиации США (FAA) расширило запрет на полеты над зоной ЧС, в которую включили Голливудские холмы, Калабасас, национальный парк отдыха Санта-Моника, Сэнчури-Сити, Палисейдс, пляж Малибу и центр Гетти. Запрет действует до высоты примерно 2100 м в целях обеспечения безопасности воздушного движения.

Кроме того, в округе Лос-Анджелес проводится обязательная эвакуация десятков тысяч жителей. Господин Марроне заявил, что ресурсы местных пожарных рассчитаны на борьбу не более чем с двумя сильными пожарами, но не с четырьмя крупными возгораниями одновременно. Ситуация осложняется сильным ветром и нехваткой работоспособных пожарных гидрантов в районе Палисейдс.

Фотогалерея

Пожар в Лос-Анджелесе

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Пожар вспыхнул 7 января в престижном районе Лос-Анджелеса Пасифик-Палисейдс, всего за несколько часов огонь распространился на площади более 480 га

Пожар вспыхнул 7 января в престижном районе Лос-Анджелеса Пасифик-Палисейдс, всего за несколько часов огонь распространился на площади более 480 га

Фото: Reuters / Ringo Chiu

В Лос-Анджелесе объявлено чрезвычайное положение

В Лос-Анджелесе объявлено чрезвычайное положение

Фото: Reuters / Ringo Chiu

Пожар быстро распространяется из-за засухи и сильного ветра с порывами до 29 м/с

Пожар быстро распространяется из-за засухи и сильного ветра с порывами до 29 м/с

Фото: Reuters / Ringo Chiu

В борьбе с огнем участвуют более 100 пожарных

В борьбе с огнем участвуют более 100 пожарных

Фото: Reuters / Ringo Chiu

В Пасифик-Палисейдс с населением около 30 тыс. человек пожарная служба штата объявила обязательную эвакуацию

В Пасифик-Палисейдс с населением около 30 тыс. человек пожарная служба штата объявила обязательную эвакуацию

Фото: Reuters / Ringo Chiu

По данным Poweroutage.us, около 250 тыс. человек остались без электроэнергии

По данным Poweroutage.us, около 250 тыс. человек остались без электроэнергии

Фото: Reuters / Mike Blake

Тушение огня в пригороде Лос-Анджелеса

Тушение огня в пригороде Лос-Анджелеса

Фото: Reuters / Ringo Chiu

Рекомендация об эвакуации также распространяется на районы Малибу к востоку от Лас-Флорес

Рекомендация об эвакуации также распространяется на районы Малибу к востоку от Лас-Флорес

Фото: Ethan Swope / AP

Пожарный в Пасифик-Палисейдс

Пожарный в Пасифик-Палисейдс

Фото: Ethan Swope / AP

Эвакуация в доме престарелых в Альтадене

Эвакуация в доме престарелых в Альтадене

Фото: Ethan Swope / AP

Во многих школах приостановлены занятия. Из-за перебоев в подаче электричества наблюдаются задержки на линиях метро. Информации о жертвах не поступало

Во многих школах приостановлены занятия. Из-за перебоев в подаче электричества наблюдаются задержки на линиях метро. Информации о жертвах не поступало

Фото: Etienne Laurent / AP

Сброс воды с вертолета в районе Пасифик-Палисейдс

Сброс воды с вертолета в районе Пасифик-Палисейдс

Фото: Etienne Laurent / AP

Под угрозой из-за распространения огня находится более 10,3 тыс. домохозяйств и 13,2 тыс. построек

Под угрозой из-за распространения огня находится более 10,3 тыс. домохозяйств и 13,2 тыс. построек

Фото: Saarang Panchavati / AP

Эвакуация жильцов дома престарелых в Альтадене

Эвакуация жильцов дома престарелых в Альтадене

Фото: Ethan Swope / AP

9 января пожарная служба Лос-Анджелеса издала приказ об эвакуации жителей районов, которые находятся вблизи Голливуда. Он касается более 100 тыс. человек

9 января пожарная служба Лос-Анджелеса издала приказ об эвакуации жителей районов, которые находятся вблизи Голливуда. Он касается более 100 тыс. человек

Фото: Ethan Swope / AP

Сгоревшие автомобили около дилерского центра

Сгоревшие автомобили около дилерского центра

Фото: Ethan Swope / AP

Эвакуации подлежат районы, где находится Голливудская аллея Славы и театр «Долби», в котором 3 марта должна пройти церемония вручения кинонаград «Оскар»

Эвакуации подлежат районы, где находится Голливудская аллея Славы и театр «Долби», в котором 3 марта должна пройти церемония вручения кинонаград «Оскар»

Фото: Damian Dovarganes / AP

К 9 января пожар уничтожил более 1 тыс. строений

К 9 января пожар уничтожил более 1 тыс. строений

Фото: Chris Pizzello / AP

Мужчина около сгоревшего здания

Мужчина около сгоревшего здания

Фото: Ethan Swope / AP

К 9 января площадь огня в районе Пасифик-Палисейдс распространилась на 63,9 кв. км

К 9 января площадь огня в районе Пасифик-Палисейдс распространилась на 63,9 кв. км

Фото: Reuters / Ringo Chiu

Президент США Джо Байден объявил о введении режима масштабного бедствия в Калифорнии

Президент США Джо Байден объявил о введении режима масштабного бедствия в Калифорнии

Фото: Reuters / Fred Greaves

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Пожар вспыхнул 7 января в престижном районе Лос-Анджелеса Пасифик-Палисейдс, всего за несколько часов огонь распространился на площади более 480 га

Фото: Reuters / Ringo Chiu

В Лос-Анджелесе объявлено чрезвычайное положение

Фото: Reuters / Ringo Chiu

Пожар быстро распространяется из-за засухи и сильного ветра с порывами до 29 м/с

Фото: Reuters / Ringo Chiu

В борьбе с огнем участвуют более 100 пожарных

Фото: Reuters / Ringo Chiu

В Пасифик-Палисейдс с населением около 30 тыс. человек пожарная служба штата объявила обязательную эвакуацию

Фото: Reuters / Ringo Chiu

По данным Poweroutage.us, около 250 тыс. человек остались без электроэнергии

Фото: Reuters / Mike Blake

Тушение огня в пригороде Лос-Анджелеса

Фото: Reuters / Ringo Chiu

Рекомендация об эвакуации также распространяется на районы Малибу к востоку от Лас-Флорес

Фото: Ethan Swope / AP

Пожарный в Пасифик-Палисейдс

Фото: Ethan Swope / AP

Эвакуация в доме престарелых в Альтадене

Фото: Ethan Swope / AP

Во многих школах приостановлены занятия. Из-за перебоев в подаче электричества наблюдаются задержки на линиях метро. Информации о жертвах не поступало

Фото: Etienne Laurent / AP

Сброс воды с вертолета в районе Пасифик-Палисейдс

Фото: Etienne Laurent / AP

Под угрозой из-за распространения огня находится более 10,3 тыс. домохозяйств и 13,2 тыс. построек

Фото: Saarang Panchavati / AP

Эвакуация жильцов дома престарелых в Альтадене

Фото: Ethan Swope / AP

9 января пожарная служба Лос-Анджелеса издала приказ об эвакуации жителей районов, которые находятся вблизи Голливуда. Он касается более 100 тыс. человек

Фото: Ethan Swope / AP

Сгоревшие автомобили около дилерского центра

Фото: Ethan Swope / AP

Эвакуации подлежат районы, где находится Голливудская аллея Славы и театр «Долби», в котором 3 марта должна пройти церемония вручения кинонаград «Оскар»

Фото: Damian Dovarganes / AP

К 9 января пожар уничтожил более 1 тыс. строений

Фото: Chris Pizzello / AP

Мужчина около сгоревшего здания

Фото: Ethan Swope / AP

К 9 января площадь огня в районе Пасифик-Палисейдс распространилась на 63,9 кв. км

Фото: Reuters / Ringo Chiu

Президент США Джо Байден объявил о введении режима масштабного бедствия в Калифорнии

Фото: Reuters / Fred Greaves

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