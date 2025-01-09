Джо Байден объявил в Калифорнии режим масштабного бедствия из-за пожаров

Президент США Джо Байден объявил о введении режима масштабного бедствия в Калифорнии из-за лесных пожаров. Об этом говорится в сообщении на сайте Белого дома. Решение позволит жителям округа Лос-Анджелес получить помощь от федеральных властей. Ранее телеканал ABC News сообщал о не менее пяти погибших.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Mike Blake , Reuters Фото: Mike Blake , Reuters

Согласно американскому законодательству, в случае объявления особого режима жители вправе получить гранты на временное жилье, ремонт домов и кредиты под сниженный процент для возмещения убытков, которые не покрывает страховка. Кроме того, предусмотрена федеральная поддержка для восстановления хозяйства и бизнеса пострадавших. Средства также направят на меры предотвращения стихийных бедствий на всей территории штата в дальнейшем. Ответственным за распределение помощи стал представитель Агентства по управлению в ЧС Кертис Браун.

В округе Лос-Анджелес в связи с ЧП проводится обязательная эвакуация десятков тысяч жителей. Глава местного пожарного департамента Энтони Марроне заявлял, что ресурсы пожарных рассчитаны на борьбу не более чем с двумя сильными пожарами, но не с четырьмя возгораниями одновременно. Ситуация осложняется сильным ветром и нехваткой работоспособных гидрантов.