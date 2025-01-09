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Коммерсантъ FM
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Джо Байден объявил в Калифорнии режим масштабного бедствия из-за пожаров

Президент США Джо Байден объявил о введении режима масштабного бедствия в Калифорнии из-за лесных пожаров. Об этом говорится в сообщении на сайте Белого дома. Решение позволит жителям округа Лос-Анджелес получить помощь от федеральных властей. Ранее телеканал ABC News сообщал о не менее пяти погибших.

Фото: Mike Blake , Reuters

Фото: Mike Blake , Reuters

Согласно американскому законодательству, в случае объявления особого режима жители вправе получить гранты на временное жилье, ремонт домов и кредиты под сниженный процент для возмещения убытков, которые не покрывает страховка. Кроме того, предусмотрена федеральная поддержка для восстановления хозяйства и бизнеса пострадавших. Средства также направят на меры предотвращения стихийных бедствий на всей территории штата в дальнейшем. Ответственным за распределение помощи стал представитель Агентства по управлению в ЧС Кертис Браун.

В округе Лос-Анджелес в связи с ЧП проводится обязательная эвакуация десятков тысяч жителей. Глава местного пожарного департамента Энтони Марроне заявлял, что ресурсы пожарных рассчитаны на борьбу не более чем с двумя сильными пожарами, но не с четырьмя возгораниями одновременно. Ситуация осложняется сильным ветром и нехваткой работоспособных гидрантов.

Фотогалерея

Пожар в Лос-Анджелесе

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Пожар вспыхнул 7 января в престижном районе Лос-Анджелеса Пасифик-Палисейдс, всего за несколько часов огонь распространился на площади более 480 га

Пожар вспыхнул 7 января в престижном районе Лос-Анджелеса Пасифик-Палисейдс, всего за несколько часов огонь распространился на площади более 480 га

Фото: Reuters / Ringo Chiu

В Лос-Анджелесе объявлено чрезвычайное положение

В Лос-Анджелесе объявлено чрезвычайное положение

Фото: Reuters / Ringo Chiu

Пожар быстро распространяется из-за засухи и сильного ветра с порывами до 29 м/с

Пожар быстро распространяется из-за засухи и сильного ветра с порывами до 29 м/с

Фото: Reuters / Ringo Chiu

В борьбе с огнем участвуют более 100 пожарных

В борьбе с огнем участвуют более 100 пожарных

Фото: Reuters / Ringo Chiu

В Пасифик-Палисейдс с населением около 30 тыс. человек пожарная служба штата объявила обязательную эвакуацию

В Пасифик-Палисейдс с населением около 30 тыс. человек пожарная служба штата объявила обязательную эвакуацию

Фото: Reuters / Ringo Chiu

По данным Poweroutage.us, около 250 тыс. человек остались без электроэнергии

По данным Poweroutage.us, около 250 тыс. человек остались без электроэнергии

Фото: Reuters / Mike Blake

Тушение огня в пригороде Лос-Анджелеса

Тушение огня в пригороде Лос-Анджелеса

Фото: Reuters / Ringo Chiu

Рекомендация об эвакуации также распространяется на районы Малибу к востоку от Лас-Флорес

Рекомендация об эвакуации также распространяется на районы Малибу к востоку от Лас-Флорес

Фото: Ethan Swope / AP

Пожарный в Пасифик-Палисейдс

Пожарный в Пасифик-Палисейдс

Фото: Ethan Swope / AP

Эвакуация в доме престарелых в Альтадене

Эвакуация в доме престарелых в Альтадене

Фото: Ethan Swope / AP

Во многих школах приостановлены занятия. Из-за перебоев в подаче электричества наблюдаются задержки на линиях метро. Информации о жертвах не поступало

Во многих школах приостановлены занятия. Из-за перебоев в подаче электричества наблюдаются задержки на линиях метро. Информации о жертвах не поступало

Фото: Etienne Laurent / AP

Сброс воды с вертолета в районе Пасифик-Палисейдс

Сброс воды с вертолета в районе Пасифик-Палисейдс

Фото: Etienne Laurent / AP

Под угрозой из-за распространения огня находится более 10,3 тыс. домохозяйств и 13,2 тыс. построек

Под угрозой из-за распространения огня находится более 10,3 тыс. домохозяйств и 13,2 тыс. построек

Фото: Saarang Panchavati / AP

Эвакуация жильцов дома престарелых в Альтадене

Эвакуация жильцов дома престарелых в Альтадене

Фото: Ethan Swope / AP

9 января пожарная служба Лос-Анджелеса издала приказ об эвакуации жителей районов, которые находятся вблизи Голливуда. Он касается более 100 тыс. человек

9 января пожарная служба Лос-Анджелеса издала приказ об эвакуации жителей районов, которые находятся вблизи Голливуда. Он касается более 100 тыс. человек

Фото: Ethan Swope / AP

Сгоревшие автомобили около дилерского центра

Сгоревшие автомобили около дилерского центра

Фото: Ethan Swope / AP

Эвакуации подлежат районы, где находится Голливудская аллея Славы и театр «Долби», в котором 3 марта должна пройти церемония вручения кинонаград «Оскар»

Эвакуации подлежат районы, где находится Голливудская аллея Славы и театр «Долби», в котором 3 марта должна пройти церемония вручения кинонаград «Оскар»

Фото: Damian Dovarganes / AP

К 9 января пожар уничтожил более 1 тыс. строений

К 9 января пожар уничтожил более 1 тыс. строений

Фото: Chris Pizzello / AP

Мужчина около сгоревшего здания

Мужчина около сгоревшего здания

Фото: Ethan Swope / AP

К 9 января площадь огня в районе Пасифик-Палисейдс распространилась на 63,9 кв. км

К 9 января площадь огня в районе Пасифик-Палисейдс распространилась на 63,9 кв. км

Фото: Reuters / Ringo Chiu

Президент США Джо Байден объявил о введении режима масштабного бедствия в Калифорнии

Президент США Джо Байден объявил о введении режима масштабного бедствия в Калифорнии

Фото: Reuters / Fred Greaves

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Пожар вспыхнул 7 января в престижном районе Лос-Анджелеса Пасифик-Палисейдс, всего за несколько часов огонь распространился на площади более 480 га

Фото: Reuters / Ringo Chiu

В Лос-Анджелесе объявлено чрезвычайное положение

Фото: Reuters / Ringo Chiu

Пожар быстро распространяется из-за засухи и сильного ветра с порывами до 29 м/с

Фото: Reuters / Ringo Chiu

В борьбе с огнем участвуют более 100 пожарных

Фото: Reuters / Ringo Chiu

В Пасифик-Палисейдс с населением около 30 тыс. человек пожарная служба штата объявила обязательную эвакуацию

Фото: Reuters / Ringo Chiu

По данным Poweroutage.us, около 250 тыс. человек остались без электроэнергии

Фото: Reuters / Mike Blake

Тушение огня в пригороде Лос-Анджелеса

Фото: Reuters / Ringo Chiu

Рекомендация об эвакуации также распространяется на районы Малибу к востоку от Лас-Флорес

Фото: Ethan Swope / AP

Пожарный в Пасифик-Палисейдс

Фото: Ethan Swope / AP

Эвакуация в доме престарелых в Альтадене

Фото: Ethan Swope / AP

Во многих школах приостановлены занятия. Из-за перебоев в подаче электричества наблюдаются задержки на линиях метро. Информации о жертвах не поступало

Фото: Etienne Laurent / AP

Сброс воды с вертолета в районе Пасифик-Палисейдс

Фото: Etienne Laurent / AP

Под угрозой из-за распространения огня находится более 10,3 тыс. домохозяйств и 13,2 тыс. построек

Фото: Saarang Panchavati / AP

Эвакуация жильцов дома престарелых в Альтадене

Фото: Ethan Swope / AP

9 января пожарная служба Лос-Анджелеса издала приказ об эвакуации жителей районов, которые находятся вблизи Голливуда. Он касается более 100 тыс. человек

Фото: Ethan Swope / AP

Сгоревшие автомобили около дилерского центра

Фото: Ethan Swope / AP

Эвакуации подлежат районы, где находится Голливудская аллея Славы и театр «Долби», в котором 3 марта должна пройти церемония вручения кинонаград «Оскар»

Фото: Damian Dovarganes / AP

К 9 января пожар уничтожил более 1 тыс. строений

Фото: Chris Pizzello / AP

Мужчина около сгоревшего здания

Фото: Ethan Swope / AP

К 9 января площадь огня в районе Пасифик-Палисейдс распространилась на 63,9 кв. км

Фото: Reuters / Ringo Chiu

Президент США Джо Байден объявил о введении режима масштабного бедствия в Калифорнии

Фото: Reuters / Fred Greaves

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