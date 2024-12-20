Джо Байден 9–12 января встретится с премьером Италии и папой римским

Президент США Джо Байден в начале января посетит Италию, где намерен встретиться с руководителями этой страны и папой римским Франциском.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент США Джо Байден

Фото: Nathan Howard, Reuters Президент США Джо Байден

Фото: Nathan Howard, Reuters

«Господин Байден отправится в Рим 9–12 января, чтобы провести отдельные встречи с... папой римским Франциском, президентом Италии Серджо Маттареллой и премьер-министром... Мелони»,— говорится в письменном заявлении пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер.

В частности, уточняется, что Джо Байден обсудит с понтификом усилия по укреплению мира во всем мире. На встречах с руководством Италии будет подчеркнута приверженность Вашингтона укреплению отношений с Римом. Американский президент поблагодарит госпожу Мелони за ее работу в рамках «Группы семи».

8 декабря папа римский призвал к перемирию на Рождество во всех зонах региональных конфликтов, включая Украину, Ближний Восток и Сирию.