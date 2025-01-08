Дом Камалы Харрис в Лос-Анджелесе оказался в зоне эвакуации из-за пожара

Площадь лесных пожаров в Лос-Анджелесе выросла до 1,2 тыс. га. Приказ об эвакуации получили около 30 тыс. человек. В зону эвакуации попала резиденция вице-президента Камалы Харрис, передает NBC News.

Дом в престижном районе Лос-Анджелеса в 2012 году приобрел муж госпожи Харрис — Дуглас Эмхофф. В этом же районе живут актриса Гвинет Пэлтроу и баскетболист Леброн Джеймс.

По данным NBC, госпожа Харрис сейчас находится в Вашингтоне. На сайте Белого дома опубликовано ее заявление со словами поддержки в адрес жителей Калифорнии. Она поблагодарила спасателей, которые рискуют жизнями.