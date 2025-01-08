Жителей пригорода Лос-Анджелеса эвакуируют из-за сильного лесного пожара
Площадь начавшегося в Калифорнии лесного пожара оценивается в 312 га, сообщил местный телеканал KTLA. В одном из западных пригородов Лос-Анджелеса с населением около 27 тыс. человек пожарная служба штата объявила обязательную эвакуацию. Информации о жертвах не поступало.
1 / 5
Уточняется, что эвакуационные мероприятия организовали в районе Палисейдс, где расположен национальный парк. Рекомендация об эвакуации также распространяется на районы Малибу к востоку от Лас-Флорес. В борьбе с огнем участвуют более 100 пожарных. Ситуацию осложняет сильный ветер с порывами до 29 м/с.