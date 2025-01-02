В Крыму нашли два новых участка разлива нефтепродуктов

На берегу Крыма обнаружили еще два участка загрязнения мазутом, сообщила пресс-служба МЧС. По его данным, в районе городского пляжа в Керчи нашли «незначительное загрязнение» на 1,8 км, в Ленинском районе у озера Тобечик — на 2,1 км. На месте работают около 150 человек и 48 единиц техники.

Разлив произошел после того, как 15 декабря в Керченском проливе потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». 26 декабря власти ввели ЧС федерального уровня. С пляжей Кубани вывезли около 73 тыс. тонн загрязненного грунта, в Крыму — свыше 226 тонн. Удалось спасти более 2,1 тыс. птиц.

Сегодня, 2 января, на побережье Анапы тоже выявили новый выброс мазута.

О развитии ситуации читайте в публикации «Ъ» «Мазут уберут всей страной».