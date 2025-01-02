Более 2,1 тыс. птиц спасли на Кубани после разлива мазута

Ветеринары и волонтеры спасли более 2,1 тыс. птиц в Анапе и Темрюкском районе Краснодарского края после разлива мазута. Почти 1,5 тыс. птиц направили в центры реабилитации, сообщил оперштаб региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Черных, Коммерсантъ Фото: Александр Черных, Коммерсантъ

Ситуацию обсудили на координационном совещании оперштаба, которое провел его руководитель, первый вице-губернатор региона Игорь Галась. На Кубани работают пять пунктов, где помогают пернатым, решается вопрос о выделении еще одного помещения.

Тех птиц, чье состояние здоровья не вызывает опасений, возвращают в природу. В оперштабе уточнили, что у всех птиц берут анализы, которые обрабатывают в течение ночи с момента забора, чтобы выявить возможные заболевания. Их выпускают в Краснодаре, в районе Старой Кубани, а также в Запорожско-Таманском заказнике.

По словам и. о. министра природных ресурсов края Сергея Еремина, в каждом пункте есть представители регионального минприроды. Они определяют породу птицы и действия по ее возвращению в природу.

15 декабря из-за шторма потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», которые перевозили мазут. Из-за его разлива 26 декабря было решено ввести ЧС федерального уровня. С пляжей Кубани вывезено уже почти 73 тыс. тонн загрязненного песка и грунта. Сегодня, 2 января, на побережье Анапы выявили очередной выброс мазута.

Подробности ЧП — в материале «Ъ» «Мазут уберут всей страной».