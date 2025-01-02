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Коммерсантъ FM
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На побережье Анапы выявлен повторный выброс мазута

МЧС обнаружило на побережье Анапы выброс нефтепродуктов на участках шириной до 3 м. В оперштабе Красноярского края уточнили, что повторные выбросы фиксируют у кромки воды.

Замглавы Ленинградского муниципального округа Виталий Шерстобитов заявил, что небольшие порции мазута на участок выбрасывает почти ежедневно. По его словам, сейчас на море сильный шторм.

МЧС добавило, что контроль обстановки ведется космическим мониторингом и пешими группами. В Крыму новых выбросов за прошедшую ночь не выявили, там вывезено более 226 тонн загрязненного песка и грунта, уточнили в ведомстве.

Выбросы начались после того, как 15 декабря потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». Из-за разлива нефтепродуктов 26 декабря был введен ЧС федерального уровня. В общей сложности с пляжей Кубани вывезено уже почти 73 тыс. тонн загрязненного песка и грунта.

О развитии ситуации — в материале «Ъ» «Мазут уберут всей страной».

Фотогалерея

Очистка берега от нефтепродуктов в Анапе

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Ликвидация последствий разлива нефтепродуктов

Ликвидация последствий разлива нефтепродуктов

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Волонтеры и спасатели на берегу

Волонтеры и спасатели на берегу

Фото: Коммерсантъ / Юрий Березнюк  /  купить фото

Детская площадка

Детская площадка

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Баклан, запачканный мазутом

Баклан, запачканный мазутом

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Сбор песка, загрязненного нефтепродуктами

Сбор песка, загрязненного нефтепродуктами

Фото: Коммерсантъ / Юрий Березнюк  /  купить фото

Очистка береговой полосы

Очистка береговой полосы

Фото: Коммерсантъ / Юрий Березнюк  /  купить фото

Волонтеры отмывают от мазута птиц

Волонтеры отмывают от мазута птиц

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Контейнеры с птицами, отмытыми от мазута

Контейнеры с птицами, отмытыми от мазута

Фото: Коммерсантъ / Юрий Березнюк  /  купить фото

Сбор песка, загрязненного нефтепродуктами

Сбор песка, загрязненного нефтепродуктами

Фото: Коммерсантъ / Юрий Березнюк  /  купить фото

Последствия разлива нефтепродуктов

Последствия разлива нефтепродуктов

Фото: Коммерсантъ / Юрий Березнюк  /  купить фото

Уборка прибрежной полосы

Уборка прибрежной полосы

Фото: Коммерсантъ / Юрий Березнюк  /  купить фото

Волонтер в противогазе

Волонтер в противогазе

Фото: Коммерсантъ / Юрий Березнюк  /  купить фото

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Ликвидация последствий разлива нефтепродуктов

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Волонтеры и спасатели на берегу

Фото: Коммерсантъ / Юрий Березнюк  /  купить фото

Детская площадка

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Баклан, запачканный мазутом

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Сбор песка, загрязненного нефтепродуктами

Фото: Коммерсантъ / Юрий Березнюк  /  купить фото

Очистка береговой полосы

Фото: Коммерсантъ / Юрий Березнюк  /  купить фото

Волонтеры отмывают от мазута птиц

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Контейнеры с птицами, отмытыми от мазута

Фото: Коммерсантъ / Юрий Березнюк  /  купить фото

Сбор песка, загрязненного нефтепродуктами

Фото: Коммерсантъ / Юрий Березнюк  /  купить фото

Последствия разлива нефтепродуктов

Фото: Коммерсантъ / Юрий Березнюк  /  купить фото

Уборка прибрежной полосы

Фото: Коммерсантъ / Юрий Березнюк  /  купить фото

Волонтер в противогазе

Фото: Коммерсантъ / Юрий Березнюк  /  купить фото

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