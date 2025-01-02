На побережье Анапы выявлен повторный выброс мазута

МЧС обнаружило на побережье Анапы выброс нефтепродуктов на участках шириной до 3 м. В оперштабе Красноярского края уточнили, что повторные выбросы фиксируют у кромки воды.

Замглавы Ленинградского муниципального округа Виталий Шерстобитов заявил, что небольшие порции мазута на участок выбрасывает почти ежедневно. По его словам, сейчас на море сильный шторм.

МЧС добавило, что контроль обстановки ведется космическим мониторингом и пешими группами. В Крыму новых выбросов за прошедшую ночь не выявили, там вывезено более 226 тонн загрязненного песка и грунта, уточнили в ведомстве.

Выбросы начались после того, как 15 декабря потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». Из-за разлива нефтепродуктов 26 декабря был введен ЧС федерального уровня. В общей сложности с пляжей Кубани вывезено уже почти 73 тыс. тонн загрязненного песка и грунта.

О развитии ситуации — в материале «Ъ» «Мазут уберут всей страной».