Затонувшие в Керченском проливе танкеры планируют поднять до 16 июня

Затонувшие в Черном море танкеры «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239», ставшие причиной экокатастрофы в Анапе, планируют поднять со дна до 16 июня 2025 года. Как сообщил глава МЧС РФ Александр Куренков на совещании, работы проведут собственники танкеров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: loon.site Фото: loon.site

По утвержденным распоряжением капитана порта Анапы срокам, разработать документы по подъему судов необходимо до 16 февраля. К работам приступят через месяц. Завершить их должны будут в течение трех месяцев.

Господин Куренков также сообщил на совещании, что сохраняется угроза дальнейшей утечки мазута и его выброса на берег. Он потребовал ускорить разработку плана подъема судов и завершить ее раньше 16 февраля.

Татьяна Ручкина