Затонувшие в Керченском проливе танкеры планируют поднять до 16 июня
Затонувшие в Черном море танкеры «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239», ставшие причиной экокатастрофы в Анапе, планируют поднять со дна до 16 июня 2025 года. Как сообщил глава МЧС РФ Александр Куренков на совещании, работы проведут собственники танкеров.
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По утвержденным распоряжением капитана порта Анапы срокам, разработать документы по подъему судов необходимо до 16 февраля. К работам приступят через месяц. Завершить их должны будут в течение трех месяцев.
Господин Куренков также сообщил на совещании, что сохраняется угроза дальнейшей утечки мазута и его выброса на берег. Он потребовал ускорить разработку плана подъема судов и завершить ее раньше 16 февраля.