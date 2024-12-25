В Краснодарском крае введен режим ЧС в связи с разливом мазута

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев ввел на территории региона режим чрезвычайной ситуации. По его словам, выброс нефтепродуктов на берег Анапы и Темрюкского района «затянулся и не прекращается». Разлив мазута в регионе произошел из-за крушения танкеров в Керченском проливе 15 декабря. Уже больше недели спасатели и волонтеры ликвидируют последствия крушения — очищают береговую линию от нефтепродуктов и спасают водоплавающих птиц.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Черных, Коммерсантъ Фото: Александр Черных, Коммерсантъ

До этого момента в регионе с 17 декабря действовал режим ЧС муниципального уровня, введенный на территории Анапы и Темрюкского района. 21 декабря нефтепродукты достигли берегов Крыма, режим ЧС муниципального характера ввели в Керчи.

«Изначально по расчетам ученых и специалистов, основная масса мазута должна была остаться на дне Черного моря, что позволило бы его собрать в воде. Но погода диктует свои условия, воздух прогревается и нефтепродукты поднимаются наверх. В итоге их выносит на наши пляжи»,— написал господин Кондратьев в Telegram. Региональный оперативный штаб возглавит замгубернатора Игорь Галась.

23 декабря министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов сообщал, что в Анапе загрязнения наблюдаются на протяжении 54 км. По данным на 24 декабря, всего в регионе обследовано, в том числе повторно, 190 км береговой линии. От нефтепродуктов очищено 24 тыс. кв. м акватории Черного моря, собрано 25 т нефтесодержащей жидкости. На пляжах региона собрано более 21 тыс. т загрязненного мазутом песка.

О последствиях разлива нефтепродуктов — в репортаже корреспондента «Ъ» «В Черном море, в черной пене».

Полина Мотызлевская