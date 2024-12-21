В Керчи ввели режим ЧС из-за разлива мазута с затонувших танкеров

Режим чрезвычайной ситуации муниципального характера введен в Керчи из-за разлива мазута на побережье Крыма с потерпевших крушение танкеров, сообщил зампредседателя совета министров Крыма Игорь Михайличенко. В Ленинском районе Крыма введен режим угрозы ЧС муниципального характера.

Нефтепродукты с танкеров ранее достигли мыса Змеиный и крепости Еникале на Керченском полуострове. Для очистки берега и акватории привлечены силы федерального и регионального МЧС, минэкологии Крыма и Керчи. В ликвидации задействованы 112 человек, 2 корабля и 12 единиц наземной техники.

Танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», перевозившие мазут, потерпели крушение в Керченском проливе во время шторма 15 декабря. У первого судна оторвало носовую часть, второе село на мель в районе порта Тамань. К 20 декабря волонтеры и сотрудники экстренных служб собрали более 3,3 тыс. тонн загрязненного песка и грунта. В тот же день на «Волгонефти-212» произошла еще одна утечка мазута. Президент Владимир Путин называл произошедшее «экологической бедой».

О развитии ситуации — в публикации «Ъ» «Мазуту не дадут залечь на дно».