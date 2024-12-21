Над четырьмя регионами и Черным морем сбиты 19 беспилотников

Средства противовоздушной обороны в ночь на 21 декабря отражали атаку в четырех российских регионах, сообщило Минобороны в Telegram. Девять беспилотников самолетного типа сбито над Белгородской областью, пять — над Воронежской, по одному — над Курской областью и Краснодарским краем. Еще три БПЛА уничтожены над Черным морем.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщал, что, по предварительным данным, в результате атаки никто не пострадал, разрушений нет. Власти других регионов о последствиях уничтожения БПЛА не сообщали.

Накануне, 20 декабря, в Курской области массированному ракетному обстрелу подвергся город Рыльск. Погибли пять человек, 12 пострадали. 88 домов остаются без отопления. Возбуждено уголовное дело о теракте. Россия пообещала ответить Украине на обстрел города.

Подробнее об обстреле — в материале «Ъ» «Рыльские прилеты».