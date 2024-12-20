Рыльские прилеты

Днем в пятницу, 20 декабря, вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли массированный ракетный удар по городу Рыльску, который является одним из наиболее крупных населенных пунктов, расположенных в непосредственной близости к местам боевых действий на территории региона. По предварительным данным, погибли шесть человек, в том числе ребенок, еще десять получили ранения. Повреждения получили гражданские объекты — дом культуры, здания начальной школы и колледжей, здание ЗАГСа и жилые дома. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ракетный обстрел Рыльска следствие назвало террористическим

Фото: @patriot_kursk Ракетный обстрел Рыльска следствие назвало террористическим

Фото: @patriot_kursk

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что ВСУ обстреляли город Рыльск в пятницу в 15:30. По его словам, массированный удар сознательно нанесли по мирным объектам. В результате погибли шесть человек, в том числе один ребенок, а десять — получили ранения. Все пострадавшие находятся под наблюдением врачей. Их травмы квалифицируются как легкие. Среди раненых, по данным господина Хинштейна, есть 13-летний подросток.

Рыльск является одним из самых древних городов России (первое упоминание относится к 1152 году н. э.). На начало прошлого года в нем жили более 15 тыс. человек. Город расположен в 124 км западнее Курска и примерно в 40 км от границы с Сумской областью Украины. В Рыльске работают два сельскохозяйственных и четыре промышленных предприятия, четыре школы, шесть детских садов, три средних профессиональных учебных заведения и филиал высшего.

Основной удар пришелся на центр города. Местные жители слышали днем серию из полутора десятков мощных взрывов.

Судя по видеозаписям с мест обстрела, которые публикуют в соцсетях, сильные повреждения в результате обстрела получили несколько зданий, в которых пробило крыши и выбило окна. Врио губернатора уточнил, что в Рыльске повреждены дом культуры, начальная школа, учебный и жилой корпуса авиационного и многопрофильного колледжей, офисы службы доставки СДЭК и маркетплейса Ozon, здание ЗАГСа, три многоквартирных дома и нескольких частных. На улицах Рыльска, усеянных осколками битого стекла, после падения частей ракет вспыхнули пожары. В результате взрывов пострадали минимум 15 автомобилей.

После обстрела в центр Рыльска прибыли спасатели. Работу оперативных служб усложняли продолжающиеся удары из реактивных систем залпового огня HIMARS.

«Понимаю, как тяжело видеть родной город в такой сложной ситуации. Но мы вместе справимся. Вся необходимая помощь пострадавшим будет оказана»,— написал Александр Хинштейн в своем Telegram-канале. Он добавил, что в момент обстрела находился на заседании Госсовета в Москве, после которого пообещал выехать в Рыльск.

В Следственном комитете России после удара по Рыльску возбудили уголовное дело о террористическом акте (п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ). В ведомстве пообещали установить всех причастных к обстрелу участников ВСУ.

Расположенная в 70 км от Рыльска Курская атомная электростанция сообщила после обстрела, что работает в штатном режиме. Радиационный фон в районе предприятия не превышает естественных фоновых значений.

Обстрел Рыльска является самым массированным ударом по территории Курской области с момента вторжения ВСУ. В начале августа, когда украинская армия пересекала госграницу в Суджанском районе, по районному центру также был нанес массированный ракетный налет. В ночь на 6 августа в Судже из-за него ранения получили пять человек.

Сергей Толмачев, Воронеж