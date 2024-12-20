Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Рыльские прилеты

С начала вторжения в Курскую область ВСУ совершили крупнейший обстрел гражданских объектов

Днем в пятницу, 20 декабря, вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли массированный ракетный удар по городу Рыльску, который является одним из наиболее крупных населенных пунктов, расположенных в непосредственной близости к местам боевых действий на территории региона. По предварительным данным, погибли шесть человек, в том числе ребенок, еще десять получили ранения. Повреждения получили гражданские объекты — дом культуры, здания начальной школы и колледжей, здание ЗАГСа и жилые дома. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.

Ракетный обстрел Рыльска следствие назвало террористическим

Ракетный обстрел Рыльска следствие назвало террористическим

Фото: @patriot_kursk

Ракетный обстрел Рыльска следствие назвало террористическим

Фото: @patriot_kursk

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что ВСУ обстреляли город Рыльск в пятницу в 15:30. По его словам, массированный удар сознательно нанесли по мирным объектам. В результате погибли шесть человек, в том числе один ребенок, а десять — получили ранения. Все пострадавшие находятся под наблюдением врачей. Их травмы квалифицируются как легкие. Среди раненых, по данным господина Хинштейна, есть 13-летний подросток.

Рыльск является одним из самых древних городов России (первое упоминание относится к 1152 году н. э.). На начало прошлого года в нем жили более 15 тыс. человек. Город расположен в 124 км западнее Курска и примерно в 40 км от границы с Сумской областью Украины. В Рыльске работают два сельскохозяйственных и четыре промышленных предприятия, четыре школы, шесть детских садов, три средних профессиональных учебных заведения и филиал высшего.

Основной удар пришелся на центр города. Местные жители слышали днем серию из полутора десятков мощных взрывов.

Судя по видеозаписям с мест обстрела, которые публикуют в соцсетях, сильные повреждения в результате обстрела получили несколько зданий, в которых пробило крыши и выбило окна. Врио губернатора уточнил, что в Рыльске повреждены дом культуры, начальная школа, учебный и жилой корпуса авиационного и многопрофильного колледжей, офисы службы доставки СДЭК и маркетплейса Ozon, здание ЗАГСа, три многоквартирных дома и нескольких частных. На улицах Рыльска, усеянных осколками битого стекла, после падения частей ракет вспыхнули пожары. В результате взрывов пострадали минимум 15 автомобилей.

После обстрела в центр Рыльска прибыли спасатели. Работу оперативных служб усложняли продолжающиеся удары из реактивных систем залпового огня HIMARS.

«Понимаю, как тяжело видеть родной город в такой сложной ситуации. Но мы вместе справимся. Вся необходимая помощь пострадавшим будет оказана»,— написал Александр Хинштейн в своем Telegram-канале. Он добавил, что в момент обстрела находился на заседании Госсовета в Москве, после которого пообещал выехать в Рыльск.

В Следственном комитете России после удара по Рыльску возбудили уголовное дело о террористическом акте (п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ). В ведомстве пообещали установить всех причастных к обстрелу участников ВСУ.

Расположенная в 70 км от Рыльска Курская атомная электростанция сообщила после обстрела, что работает в штатном режиме. Радиационный фон в районе предприятия не превышает естественных фоновых значений.

Обстрел Рыльска является самым массированным ударом по территории Курской области с момента вторжения ВСУ. В начале августа, когда украинская армия пересекала госграницу в Суджанском районе, по районному центру также был нанес массированный ракетный налет. В ночь на 6 августа в Судже из-за него ранения получили пять человек.

Сергей Толмачев, Воронеж

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...