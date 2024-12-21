Гибель ребенка в Рыльске не подтвердилась, 5 человек погибли, 12 пострадали

Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн уточнил число погибших и пострадавших при обстреле Рыльска. Жертвами атаки стали пять, а не шесть человек, как сообщалось ранее. Гибель ребенка не подтвердилась.

«Уточнено количество погибших. Раньше сообщалось о шести. Нет, их пять. Детей среди них нет. Но это, конечно, не отменяет горечь и боль от трагедии. Искренне соболезную всем близким, всем родным, всем жителям Рыльска»,— сказал господин Хинштейн на видео в своем Telegram-канале.

Пострадали 12 человек, девять из них находятся в областной больнице. У восьми повреждения легкие, у одного — средней тяжести.

Повреждены девять объектов, семь из них — объекты социальной инфраструктуры. Пострадали несколько малоэтажных домов и частных строений. Сгорело не меньше 15 машин. В результате атаки произошло возгорание на крыше Дома культуры и в педагогическом колледже. Пожар в Доме культуры потушили еще вечером 20 декабря, его площадь составила 70 кв. м. В 5:40 потушили открытое горение в колледже. Площадь пожара составляла 1,5 тыс. кв. м.

Город Рыльск подвергся массированному ракетному обстрелу 20 декабря. 88 домов остаются без отопления. Возбуждено уголовное дело о теракте. Россия пообещала ответить Украине на обстрел города.

Подробнее об обстреле — в материале «Ъ» «Рыльские прилеты».