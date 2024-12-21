В Рыльске 88 домов остаются без отопления после обстрела

В Рыльске продолжается ликвидация последствий ракетного обстрела, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Александр Хинштейн в Telegram. Из-за повреждения теплотрассы без отопления остаются 88 жилых домов. В нескольких домах нет газа из-за повреждения газовой трубы.

Теплоснабжение в 80 домах планируют восстановить к утру 21 декабря, в остальных — в течение дня. В город доставили обогреватели, их будут выдавать жителям по заявкам. Подача газа, как ожидается, будет возобновлена к середине завтрашнего дня.

Пленкой временно затянули 65 из 68 разбитых окон. В несколько квартир пока не удается войти. Утром разбитые окна закроют фанерой, а в ближайшие дни — восстановят.

Рыльск подвергся массированному ракетному обстрелу накануне, 20 декабря. Погибли минимум шесть человек, включая ребенка. Возбуждено уголовное дело о теракте. Россия пообещала ответить Украине на обстрел города.

Подробнее об обстреле — в материале «Ъ» «Рыльские прилеты».