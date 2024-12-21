Россия в Совбезе ООН пообещала ответить Украине на обстрел Рыльска

Президент Украины Владимир Зеленский сделал три шага «в обратную от поиска мирного решения конфликта сторону», заявил постпред России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности ООН. Такими шагами российский дипломат назвал убийство генерал-лейтенанта Игоря Кириллова и его помощника, а также обстрелы Ростовской области 18 декабря и Рыльска Курской области 20 декабря.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Постоянный представитель России в ООН Василий Небензя

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Постоянный представитель России в ООН Василий Небензя

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

По мнению постпреда РФ при ООН, украинский президент пытается «сорвать любые мирные инициативы и спровоцировать Россию на кардинальную эскалацию конфликта». Дипломат считает, что убийство господина Кириллова «подтверждает человеконенавистническую и террористическую сущность нынешнего украинского руководства».

Господин Небензя напомнил, что Россия уже ответила на обстрел Ростовской области и пообещал, что ответ последует и за атакой на Рыльск. «Наш ответ на это целенаправленное преступление против мирных российских граждан не заставит себя ждать»,— сказал господин Небензя. Его слова приводятся в Telegram-канале постпредства.

Рыльск подвергся массированному ракетному обстрелу накануне, 20 декабря. Погибли минимум шесть человек, включая ребенка. Возбуждено уголовное дело о теракте.

Подробнее об обстреле — в материале «Ъ» «Рыльские прилеты».