В Воронежской области сбиты беспилотники

Средства противовоздушной обороны России в ночь на 21 декабря отражали атаку в Воронежской области. Сбиты несколько украинских беспилотников, сообщил губернатор Александр Гусев в Telegram. По предварительной информации, никто не пострадал, разрушений нет. Опасность атаки БПЛА в регионе сохраняется.

Власти Воронежской области в последний раз сообщали об атаке с применением беспилотников в ночь на 19 декабря. Тогда над регионом было сбито шесть БПЛА. Никто не пострадал, разрушений нет.

Накануне, 20 декабря, в Курской области массированному ракетному обстрелу подвергся город Рыльск. Погибли минимум шесть человек, включая ребенка. 88 домов остаются без отопления. Возбуждено уголовное дело о теракте. Россия пообещала ответить Украине на обстрел города.

Подробнее об обстреле — в материале «Ъ» «Рыльские прилеты».