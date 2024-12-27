Семейное дело государственной важности

Закончился 2024 год, объявленный президентом Годом семьи. Эти слова весь год, как мантра, повторялись и с думской трибуны, и в пояснительных записках к законопроектам. И порой даже хорошо знакомые с работой Думы наблюдатели удивлялись, какие причудливые формы может принимать защита семьи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ксения Веретенникова

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Ксения Веретенникова

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Сначала все шло предсказуемо. Президент подписал указ о едином статусе многодетной семьи, в послании Федеральному собранию предложил продлить программы семейной ипотеки и материнского капитала до 2030 года, а также увеличить налоговые вычеты на второго и последующих детей. Соответствующие законопроекты оперативно внесло правительство и одобрила Дума.

Но в какой-то момент борьба за семью из социальной плоскости перешла в идеологическую.

Одним из самых заметных событий в семейной повестке Думы стало принятие закона о запрете пропаганды идеологии чайлдфри (хотя до сих пор идет общественная дискуссия о том, что следует считать таковой). Причем депутаты говорили о пропаганде отказа от деторождения в связке с внешней политикой, называя ее «элементом развязанной против России гибридной войны».

Та же история была и с запретом на усыновление российских детей гражданам стран, где разрешена смена пола. Первоначально оппозиция предлагала указать на дверь усыновителям из так называемых недружественных стран, но затем было принято решение увязать запрет именно с трансгендерами. Хотя в пояснительной записке к законопроекту прямо говорилось, что по сути запрещается усыновление российских детей гражданами стран НАТО («подавляющее их большинство разрешают смену пола на законодательном уровне»). Авторов не смутил тот факт, что смена пола разрешена и в большинстве стран БРИКС, а также в таких вполне дружественных государствах, как Китай, Куба и Иран.

В этой ситуации могло показаться странным, что в Год семьи парламентарии все-таки прошли мимо такой модной темы, как квадроберы. Но, вероятно, именно она вдохновила депутатов от «Справедливой России — За правду» на внесение законопроекта о защите детей от деструктивной идеологии. Его авторы предлагают ограничить распространение среди детей информации, «оскорбляющий или отрицающей традиционные российские духовно-нравственные ценности». Теперь остается ждать, поддержит ли инициативу парламентское большинство в лице «Единой России» — а может быть, предложит свой вариант.

Иногда, впрочем, депутатам, «бегущим впереди паровоза», достается от начальства.

Так было, например, с идеей налога на бездетность «как во времена СССР», с которой в октябре выступил единоросс Андрей Гурулев. Спикер Вячеслав Володин раскритиковал это предложение и призвал коллег «думать головой» и «не пугать общество». Так думское руководство продемонстрировало, что на крайности идти пока не готово.

Вряд ли стоит рассчитывать на поддержку и бывшему единороссу, а ныне внефракционному депутату Евгению Марченко, который предлагал предоставить отцам право развестись с беременной женой, если ребенок не общий. Под конец года эту инициативу рассмотрел и забраковал Совет при президенте РФ по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства. А до этого тот же орган не поддержал законопроект об ограничении детей в выражении собственного мнения при семейных спорах (среди авторов — единоросс Олег Матвейчев и эсеры Дмитрий Кузнецов и Дмитрий Гусев). В Думе у этих законопроектов, похоже, пока нет перспектив, хотя их авторы и подчеркивали в пояснительных записках, что инициативы направлены на укрепление института семьи.

Под конец года единоросс Николай Николаев пообещал, что весной 2025 года в Думу будет внесен законопроект о праве человека на охрану здоровья еще до его рождения. В группу авторов входят депутаты четырех из пяти думских фракций — ЕР, СРЗП, КПРФ и ЛДПР. Хотя в пояснительной записке говорится, что признание права на охрану здоровья до рождения «не находится в прямой связи с запретом абортов», в случае принятия проекта это может стать вопросом правоприменения.

Парламентарии не обошли вниманием и разводы, число которых, по данным Росстата, продолжило расти в Год семьи. Чтобы осложнить жизнь разводящимся, группа депутатов и сенаторов во главе с вице-спикером Думы Анной Кузнецовой (ЕР) внесла в Думу законопроект, обязывающий суд принимать меры к примирению супругов с общими несовершеннолетними детьми при расторжении брака, в том числе обязывая их пройти психологическую консультацию.

Год семьи закончился, но семейные ценности вечны, и парламентарии явно не планируют останавливаться на достигнутом.