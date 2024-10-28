За связь морального с материальным

Депутаты Госдумы хотят отслеживать бюджетные затраты на демографические нацпроекты и аналогичные региональные программы — разработать соответствующие механизмы Минтруду предложила в понедельник вице-спикер Анна Кузнецова. Другой сквозной темой заседания возглавляемого ею экспертного совета по совершенствованию законодательства в социальной сфере стал вопрос о соотношении в демографической политике материального и идеологического компонентов. Но тут к единому мнению участники мероприятия так и не пришли.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Анна Кузнецова уверена, что в вопросах деторождения правильные ценности важнее комфортных условий

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Анна Кузнецова уверена, что в вопросах деторождения правильные ценности важнее комфортных условий

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Депутаты довольны «семейной ориентированностью» бюджета и многого ждут от двух новых нацпроектов («Семья» и «Молодежь и дети»), сразу порадовала членов совета Анна Кузнецова. Но, учитывая суммы вложений (8,5 трлн руб. только на «Семью») и выявленные недоработки в регионах, парламентарии, по ее словам, хотели бы тщательно и на всех уровнях отслеживать соответствующие денежные потоки. Необходимость контроля подтвердил и мониторинг на местах: как выяснилось, более половины региональных программ по поддержке семей и материнства не соответствуют методическим рекомендациям Минтруда, не учитывают особенности демографической ситуации в конкретном субъекте, а в ряде программ представлены только планы мероприятий «без понимания, зачем и какого результата» нужно добиваться, посетовала госпожа Кузнецова. «Самое страшное, если по результатам будущего анализа мы не увидим изменений, разведем руками и, вздохнув, скажем: ну, с демографией ничего, наверное, сделать нельзя»,— отметила вице-спикер и призвала коллег по Думе и чиновников «внимательно и ответственно» подходить к теме.

За регионы аккуратно вступилась замминистра труда Ольга Баталина: «Это непростая работа, и первый опыт региональных программ обогатил и субъекты, и Минтруд. Мы обновили методические рекомендации, до конца года регионы обновят программы с учетом накопленного». По ее словам, больше всего профильным чиновникам не хватает «межведомственности», то есть наличия в программах вопросов обеспеченности жильем, развития инфраструктуры и прочих тем, находящихся в «ведении иных блоков».

В целом же и Дума, и Минтруд нацелены на многодетность, заверила чиновница, поскольку объективные демографические вызовы диктуют необходимость направить все усилия именно на «повышение интенсивности рождений».

«Вопросы поддержки семьи — не только материальные, они идеологические»,— вступила в разговор глава комитета Думы по защите семьи Нина Останина (КПРФ). Общими усилиями эта тема обрела высокое государственное звучание, но не обошлось и без перегибов, когда «каждый постарался внести далеко не всегда профессиональный вклад», негодовала она: «Чего стоят только заявления мэра Невинномысска (25 октября в радиоэфире Михаил Миненков заявил, что патриотизм — это "когда я должен рожать детей для страны, для себя, не спрашивая, сколько мне доплатят денег".— “Ъ”) или дискуссия по теме налога на бездетность! В итоге след свой оставили и недоверие к власти породили».

Депутат Олег Леонов («Новые люди») поделился цифрами: прямые и косвенные расходы государства на одного ребенка от момента зачатия до 18 лет составляют в среднем около 5 млн руб., но нет «никакой связи между затратами на одного ребенка и рождаемостью».

Стало быть, эти деньги идут на поддержку семей в целом и «окрашивать их как затраты на повышение рождаемости не надо», заключил депутат. Он также обратил внимание на то, что рождаемость выше на селе (на 30%) и вообще «там, где много частного сектора», но попутно поддержал и необходимость создания позитивного образа многодетности в медиа.

В выступлениях чиновников моральное и материальное тоже переплелись, хотя чаще говорили о втором. К примеру, сотрудник полпредства президента в Центральном федеральном округе Сергей Шевчуков горячо поддержал идею подумать о застройке: «В 29 регионах по выданным разрешениям на строительство в многоквартирных домах самые большие квартиры — двухкомнатные. На 50 лет мы консервируем демографическое болото с точки зрения условий жизни». Но важно и образование, добавил он, так как сегодня «мы не умеем и не учим жить семьями, начиная от быта и заканчивая разрешением конфликтов».

Под занавес заседания Анна Кузнецова еще раз акцентировала значимость идеологической доминанты, ведь демография — это не только условия, но и ценности. «Есть условия, но нет ценностей — ребенка не будет… Если будет ценность и даже с условиями будет все не совсем точно — ребенок будет»,— оптимистично резюмировала вице-спикер.

Григорий Лейба