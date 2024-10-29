Зайки целы

Зампред думского комитета по информполитике Андрей Свинцов подготовил законопроект о запрете «пропаганды квадробинга» в интернете, кино, СМИ и рекламе. Депутат заявил “Ъ”, что считает субкультуру подражания животным «частью работы западных спецслужб». В то же время он заверил, что инициатива ни в коем случае не затронет детские праздники или работу аниматоров. Парламентарий хочет запретить ношение «зверской» одежды, только если оно «не имеет никакой иной цели, кроме проявления идентификации себя с животным». Коллеги по Госдуме пока относятся к инициативе холодно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Законодательно зафиксировать предел, за которым использование масок животных становится общественно опасным, депутатам пока не удалось

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Законодательно зафиксировать предел, за которым использование масок животных становится общественно опасным, депутатам пока не удалось

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В начале недели депутат Андрей Свинцов (ЛДПР) представил законопроект о запрете «пропаганды квадробинга». Он разработан «для реализации основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей». «Это задача Запада — постоянно создавать новые тренды и заманивать туда людей, у которых по какой-то причине нет адекватного увлечения,— заявил “Ъ” депутат.— У меня пятилетний ребенок уже знает, что такое квадроберы. И он эту информацию получил в детском саду».

Квадробику (от латинского quattuor — «четыре» и английского aerobics — «аэробика») в 2010-х придумал японский спортсмен Кенити Ито: наблюдая за обезьянами, он решил разработать технику бега на четвереньках. В 2015 году спортсмен пробежал так стометровку за 15,71 секунды (мировой рекорд обычным способом составляет 9,58 секунды). Параллельно известный фитнес-тренер Майк Фитч создал систему упражнений, имитирующих движения разных зверей и птиц. Все это превратилось в субкультуру квадроберов — детей и подростков, играющих в животных. Они надевают маски и перчатки, имитирующие лапы; кувыркаются, прыгают, передвигаются на четырех конечностях. В России квадробика стала известна в 2024 году благодаря видеороликам в соцсети TikTok. Ряд общественных организаций, священнослужителей и депутатов разных уровней высказались против нового молодежного увлечения.

Депутат Свинцов предлагает запретить «публичную демонстрацию полного или частичного переодевания в животных, имитацию движений и повадок животных, не имеющие никакой иной цели, кроме проявления идентификации себя с животным». Инициатива предполагает мониторинг таких материалов с последующим внесением в реестр запрещенной информации. За «пропаганду квадробинга» депутат предлагает установить такие же штрафы, как и за «пропаганду ЛГБТ» (признано в России экстремистской организацией и запрещено): для физлиц — от 50 тыс. до 400 тыс. руб., для должностных лиц — от 100 тыс. до 800 тыс., для юрлиц — до 5 млн руб.

В пояснительной записке господин Свинцов сообщает, что квадроберы «экспериментируют с питанием для животных, применяют на себе вакцины для животных, живут в будках для собак». В беседе с “Ъ” он признал, что взял эту информацию из интернета: «Ну вы же видите в социальных сетях — мамочка придет с ребенком то в кафе, то в кальянную. Там этот ребенок лает, мяукает, бросается. Они выпрыгивают из кустов, пугают людей — мы все с вами это наблюдаем». На вопрос “Ъ”, видел ли господин Свинцов хотя бы одного квадробера в реальности, депутат ответил, что «в эфире телеканала дискутировал с красивой молодой девушкой 35 лет без семьи, мужа и детей», которая «в квадробинг пришла из субкультуры эмо». Господин Свинцов не понимает ее выбор: «Я с раннего детства работаю, с 11–12 лет занимаюсь физическим и умственным трудом, я не был ни скинхедом, ни фурри, и сейчас на квадробинг у меня нет времени, даже если мне очень хочется. В моем понимании есть только три нормальных увлечения — наука, работа и семья, вот и все. Конечно, иногда время на отдых должно быть — если раз в пять-шесть лет бывает возможность поехать на море, я сам ору, что скачу дельфином и мне не надо звонить. Но все остальное время я работаю, у меня два высших образования, у меня трое детей. А когда человек все это меняет на фурри, квадроберов, эмо и у него нет семьи, детей, нет никаких увлечений и некуда пойти — это трагедия. Вот эту трагедию мы законодательно немножко подрегулируем».

“Ъ” попросил господина Свинцова разъяснить, как законодательно провести грань между игрой в костюме зайчика и «проявлением идентификации себя с животным». Депутат признал, что «здесь надо очень внимательно посмотреть» с коллегами-парламентариями.

«Пожалуйста, пусть ребенок скачет, прыгает на четвереньках — мы не против. Если аниматоры в торговом центре одеты в тигров — мы это не будем запрещать,— заверил он.— Вот мой ребенок в детском саду был на утреннике в какой-то масочке. Дети там пели, хороводы водили, стихи читали — дальше сняли эти маски и пошли на завтрак. И все, на этом их квадроберство закончилось. Но как только ребенок говорит: "Я кошка, мне, пожалуйста, поставьте тарелочку на пол, я буду с пола лакать" — вот эта грань и есть ассоциация себя с животным».

По мнению господина Свинцова, квадробика — «часть большой работы западных спецслужб, глобалистов» по подмене «традиционных российских, русских ценностей» элементами западной культуры: «ЛГБТ, фурри, эмо, квадроберы, скинхеды, хиппи — это все глобалистские деструктивные течения».

Если же запретить «пропаганду квадробики», то «через три месяца об этом информации не будет и люди обо всем забудут», уверен депутат.

Законопроект, скорее всего, не даст ожидаемого результата, считает зампред думского комитета по образованию и науке Ксения Горячева («Новые люди»): «Полный запрет — особенно в медиа и социальных сетях — может лишь усилить интерес к движению, ведь запретный плод всегда притягателен. Возможно, лучший путь — не игнорировать и не запрещать, а понять, какие потребности это движение пытается выразить. Вместо запрета стоит уделить внимание причинам популярности этой субкультуры и работать с ними». Глава комитета Госдумы по информполитике, информтехнологиям и связи Александр Хинштейн («Единая Россия») заявил “Ъ”, что пока не может оценить актуальность и необходимость законопроекта — это требует «глубокого и детального изучения». Предложенные господином Свинцовом штрафы он считает «несоразмерными и неадекватными».

Эмилия Габдуллина, Александр Черных