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Зайки целы

Автор законопроекта о запрете «пропаганды квадробинга» видит в нем часть борьбы с западными спецслужбами

Зампред думского комитета по информполитике Андрей Свинцов подготовил законопроект о запрете «пропаганды квадробинга» в интернете, кино, СМИ и рекламе. Депутат заявил “Ъ”, что считает субкультуру подражания животным «частью работы западных спецслужб». В то же время он заверил, что инициатива ни в коем случае не затронет детские праздники или работу аниматоров. Парламентарий хочет запретить ношение «зверской» одежды, только если оно «не имеет никакой иной цели, кроме проявления идентификации себя с животным». Коллеги по Госдуме пока относятся к инициативе холодно.

Законодательно зафиксировать предел, за которым использование масок животных становится общественно опасным, депутатам пока не удалось

Законодательно зафиксировать предел, за которым использование масок животных становится общественно опасным, депутатам пока не удалось

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Законодательно зафиксировать предел, за которым использование масок животных становится общественно опасным, депутатам пока не удалось

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В начале недели депутат Андрей Свинцов (ЛДПР) представил законопроект о запрете «пропаганды квадробинга». Он разработан «для реализации основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей». «Это задача Запада — постоянно создавать новые тренды и заманивать туда людей, у которых по какой-то причине нет адекватного увлечения,— заявил “Ъ” депутат.— У меня пятилетний ребенок уже знает, что такое квадроберы. И он эту информацию получил в детском саду».

Квадробику (от латинского quattuor — «четыре» и английского aerobics — «аэробика») в 2010-х придумал японский спортсмен Кенити Ито: наблюдая за обезьянами, он решил разработать технику бега на четвереньках. В 2015 году спортсмен пробежал так стометровку за 15,71 секунды (мировой рекорд обычным способом составляет 9,58 секунды). Параллельно известный фитнес-тренер Майк Фитч создал систему упражнений, имитирующих движения разных зверей и птиц. Все это превратилось в субкультуру квадроберов — детей и подростков, играющих в животных. Они надевают маски и перчатки, имитирующие лапы; кувыркаются, прыгают, передвигаются на четырех конечностях. В России квадробика стала известна в 2024 году благодаря видеороликам в соцсети TikTok. Ряд общественных организаций, священнослужителей и депутатов разных уровней высказались против нового молодежного увлечения.

Депутат Свинцов предлагает запретить «публичную демонстрацию полного или частичного переодевания в животных, имитацию движений и повадок животных, не имеющие никакой иной цели, кроме проявления идентификации себя с животным». Инициатива предполагает мониторинг таких материалов с последующим внесением в реестр запрещенной информации. За «пропаганду квадробинга» депутат предлагает установить такие же штрафы, как и за «пропаганду ЛГБТ» (признано в России экстремистской организацией и запрещено): для физлиц — от 50 тыс. до 400 тыс. руб., для должностных лиц — от 100 тыс. до 800 тыс., для юрлиц — до 5 млн руб.

Кто такие квадроберы

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В пояснительной записке господин Свинцов сообщает, что квадроберы «экспериментируют с питанием для животных, применяют на себе вакцины для животных, живут в будках для собак». В беседе с “Ъ” он признал, что взял эту информацию из интернета: «Ну вы же видите в социальных сетях — мамочка придет с ребенком то в кафе, то в кальянную. Там этот ребенок лает, мяукает, бросается. Они выпрыгивают из кустов, пугают людей — мы все с вами это наблюдаем». На вопрос “Ъ”, видел ли господин Свинцов хотя бы одного квадробера в реальности, депутат ответил, что «в эфире телеканала дискутировал с красивой молодой девушкой 35 лет без семьи, мужа и детей», которая «в квадробинг пришла из субкультуры эмо». Господин Свинцов не понимает ее выбор: «Я с раннего детства работаю, с 11–12 лет занимаюсь физическим и умственным трудом, я не был ни скинхедом, ни фурри, и сейчас на квадробинг у меня нет времени, даже если мне очень хочется. В моем понимании есть только три нормальных увлечения — наука, работа и семья, вот и все. Конечно, иногда время на отдых должно быть — если раз в пять-шесть лет бывает возможность поехать на море, я сам ору, что скачу дельфином и мне не надо звонить. Но все остальное время я работаю, у меня два высших образования, у меня трое детей. А когда человек все это меняет на фурри, квадроберов, эмо и у него нет семьи, детей, нет никаких увлечений и некуда пойти — это трагедия. Вот эту трагедию мы законодательно немножко подрегулируем».

“Ъ” попросил господина Свинцова разъяснить, как законодательно провести грань между игрой в костюме зайчика и «проявлением идентификации себя с животным». Депутат признал, что «здесь надо очень внимательно посмотреть» с коллегами-парламентариями.

«Пожалуйста, пусть ребенок скачет, прыгает на четвереньках — мы не против. Если аниматоры в торговом центре одеты в тигров — мы это не будем запрещать,— заверил он.— Вот мой ребенок в детском саду был на утреннике в какой-то масочке. Дети там пели, хороводы водили, стихи читали — дальше сняли эти маски и пошли на завтрак. И все, на этом их квадроберство закончилось. Но как только ребенок говорит: "Я кошка, мне, пожалуйста, поставьте тарелочку на пол, я буду с пола лакать" — вот эта грань и есть ассоциация себя с животным».

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По мнению господина Свинцова, квадробика — «часть большой работы западных спецслужб, глобалистов» по подмене «традиционных российских, русских ценностей» элементами западной культуры: «ЛГБТ, фурри, эмо, квадроберы, скинхеды, хиппи — это все глобалистские деструктивные течения».

Если же запретить «пропаганду квадробики», то «через три месяца об этом информации не будет и люди обо всем забудут», уверен депутат.

Законопроект, скорее всего, не даст ожидаемого результата, считает зампред думского комитета по образованию и науке Ксения Горячева («Новые люди»): «Полный запрет — особенно в медиа и социальных сетях — может лишь усилить интерес к движению, ведь запретный плод всегда притягателен. Возможно, лучший путь — не игнорировать и не запрещать, а понять, какие потребности это движение пытается выразить. Вместо запрета стоит уделить внимание причинам популярности этой субкультуры и работать с ними». Глава комитета Госдумы по информполитике, информтехнологиям и связи Александр Хинштейн («Единая Россия») заявил “Ъ”, что пока не может оценить актуальность и необходимость законопроекта — это требует «глубокого и детального изучения». Предложенные господином Свинцовом штрафы он считает «несоразмерными и неадекватными».

Эмилия Габдуллина, Александр Черных

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