Умеренно репродуктивный год

2024 год был объявлен в России Годом семьи, и одним из его достижений стал старт уникальной программы — скрининга репродуктивного здоровья женщин и мужчин с 18 до 45 лет в рамках диспансеризации. К началу ноября процедуру прошли 4,5 млн россиян. Власти объясняют старт программы заботой о каждой российской семье, а проблема воспроизводства населения носит, похоже, глобальный характер.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Наталья Костарнова

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Наталья Костарнова

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

По данным ООН, на планете сейчас живет 8,1 млрд человек. К 2100 году население Земли может составить 10,2 млрд человек. При этом пик — 10,3 млрд — ожидается в 2084-м. Когда-то американский биолог Пол Эрлих удивлялся, что понадобилось целых 10 тыс. лет, чтобы число жителей планеты достигло 2 млрд (это произошло около 1930 года), а затем всего 40 лет — чтобы оно удвоилось (отметка 4 млрд человек пройдена в 1974-м). Эрлих и другие ученые XX века считали, что рано или поздно взрывной рост населения приведет к дефициту ресурсов и борьбе за них. Но оказалось, что есть угрозы пострашнее: в мае 2024 года в журнале Lancet опубликовали расчеты, из которых следует, что глобальный уровень рождаемости падает быстрее, чем ожидалось.

Для поддержания численности населения женщины должны рожать в среднем по два ребенка, но как минимум в половине стран этот индекс давно уже ниже.

Исследователи объясняют это тем, что по мере снижения младенческой смертности пары перестали видеть необходимость в большом количестве детей, а городские образованные женщины научились самостоятельно распоряжаться своим телом. В результате рождаемость упала не только в наиболее благополучных странах Европы и Северной Америки, но и в самых густонаселенных регионах мира, в том числе в Китае. «На дне» рейтинга рождаемости Южная Корея — 0,78 ребенка на одну женщину. Россия с уровнем 1,41 (данные 2023 года) выглядит практически вдвое благополучнее, но авторы публикации в Lancet предполагают, что в нашей стране коэффициент рождаемости может снизиться до 1,21 к 2100 году. Они ожидают, что рост населения Земли прекратится уже в 2030-м, а еще через 30 лет оно начнет сокращаться. Происходить это будет на фоне роста продолжительности жизни и снижения доли молодежи. В 2019 году социолог Даррелл Брикер и журналист Джон Иббитсон в книге «Пустая планета» акцентировали внимание на том, что сокращение доли молодых трудоспособных людей сокращает и приток средств на здравоохранение и пенсию. Кроме того, именно молодежь стимулирует рост спроса и инновации, так что падение ее доли ведет к замедлению экономического роста.

В мире, еще недавно опасавшемся перенаселения, разворачивается борьба за восстановление рождаемости.

В Южной Корее власти уже дошли до организации вечеров знакомств для одиночек. Мэрия города Пусан летом 2024 года пообещала платить парам миллион вон (около $720) на расходы для свиданий, вдвое больше если дойдет до знакомства родителей, и 20 млн вон ($14 тыс.) — если отношения закончатся свадьбой.

В России дела пока обстоят лучше, и до таких мер еще не дошло. Но с 2007 года у нас в стране существует материнский капитал, введение которого и регулярная индексация уже смягчили последствия демографического спада конца начала 1990-х годов. По расчетам демографа Алексея Ракши, коэффициент рождаемости вырос с 1,3 в 2006-м до 1,5 в 2019-м, а всего за время действия программы в стране родилось на 2–2,5 млн больше детей, чем ожидалось. В России также есть программы поддержки многодетных семей, матерей-одиночек. Но в совокупности все эти меры пока не смогли переломить угрожающую тенденцию падения рождаемости.

В 2023 году ряд политических и общественных деятелей выступили с предложениями, направленными на запрет или ограничение абортов («Ъ» рассказывал об этом в одном из итоговых материалов 2023 года). Но президент и Минздрав дали понять, что таким путем российское здравоохранение не пойдет. Вместо этого в 2024 году перешли к борьбе за репродуктивное здоровье. В январе правительство включило в план Года семьи скрининг репродуктивного здоровья женщин и мужчин от 18 до 45 лет. Председатель Федерального фонда ОМС Илья Баланин рассчитывал, что за год скрининг пройдут не менее 6 млн человек, но результат оказался несколько скромнее.

Активнее федерального правительства заботу о фертильном здоровье проявляют пока только московские власти. Вице-мэр столицы Анастасия Ракова в октябре сообщила о запуске проекта, в рамках которого горожанкам от 18 до 40 лет предложили за счет бюджета сдавать гормональный анализ на фертильность (АМГ). Женщины с низким АМГ смогут пройти криоконсервацию яйцеклеток, чтобы иметь возможность забеременеть в будущем. Отметим, в России три попытки ЭКО доступны за счет государства: этот российский опыт пока уникальный. В Минздраве ждут, что к концу 2030 года только благодаря вспомогательным репродуктивным технологиям в стране родится 180 тыс. детей.

С ноября Минздрав обязывает клиники отдельно отчитываться о работе с беременными, роженицами и младенцами. Опрошенные «Ъ» врачи полагают, что это соответствует «курсу на повышение рождаемости», и «каждая беременность важна как никогда».

Владимир Путин весной 2024 года указом установил целевые показатели коэффициента рождаемости: к 2030 году он должен составить 1,6, к 2036-му — 1,8. На итоговой пресс-конференции в декабре президент заявил, что главы регионов должны «начинать и заканчивать рабочий день с вопросами о демографии». Сможет ли все это сподвигнуть россиян больше рожать — пока непонятно. Авторы «Пустой планеты» отмечают, что до сих пор никакая пронатальная государственная политика не помогла существенно изменить траекторию рождаемости. Но у России, возможно, и в этом случае особый путь.