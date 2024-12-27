Общество
Дмитрий Ждакаев, заведующий отделом общества:
Бороться за плавучесть россияне начали весной: зима была снежной, паводок случился дружным и мощным, а оттого, как водится, совершенно нежданным. Ключевая битва за плавучесть на сей раз развернулась в Оренбургской области, где прорвало дамбу на реке Урал.
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Фотогалерея
Долгая дорога в Суджу
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