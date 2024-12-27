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В 2024 году одиннадцатиклассники впервые смогли пересдать ЕГЭ прямо в ходе приемной кампании в вузы — не теряя год, если их не устроили результаты экзамена. «Второй шанс» выпускникам дал президент Владимир Путин, высказав это предложение во время обращения к Федеральному собранию 29 февраля.

Идею реализовали «в кратчайшие сроки» — к лету Рособрнадзор уплотнил уже утвержденный график ЕГЭ и добавил два дополнительных дня для пересдач. Отметим, что всего за два года до этого в ведомстве называли возможность пересдачи ЕГЭ избыточной. Однако, воплощая президентское предложение, Рособрнадзор добавил дополнительные требования — первую попытку решили обнулять, действительным считается только результат пересдачи, даже если он хуже изначального.

Несмотря на отсутствие возможности выбрать более благоприятный вариант для дальнейшего использования, 4 и 5 июля на пересдачу пришла почти пятая часть выпускников, и большинство из них результат смогли улучшить. Правда, мог сказаться «эффект низкой базы»: 52% пересдававших в первый раз вообще не смогли сдать ЕГЭ, и обнуление изначального результата их не пугало. Второй шанс помог половине из них. Проанализировав итоги, Рособрнадзор признал формат эффективным и решил сохранить практику.