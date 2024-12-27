Слишком Черное море

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Черных, Коммерсантъ Фото: Александр Черных, Коммерсантъ

15 декабря в ходе сильного шторма в Керченском проливе потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» (спущены на воду в 1969 и 1973 годах). Не менее 3 тыс. тонн мазута вынесло на берег Краснодарского края, отдельные пятна загрязнения зафиксированы и в Крыму. МЧС, коммунальщики и приехавшие со всей страны волонтеры накануне Нового года продолжали расчищать пляжи под Анапой и спасать пострадавших водоплавающих птиц. Власти региона признали, что очистка десятков километров побережья займет минимум месяц — и это если не будет повторного загрязнения тем мазутом, что до сих пор находится в море. Предыдущая катастрофа сопоставимых масштабов произошла в Керченском проливе в марте 2007 года в результате крушения танкера того же типа.