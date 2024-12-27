Штрафы поверх границ

Одним из заметных сюжетов года стали приключения законопроекта, демонстрирующие эволюцию отношения государства к уехавшим гражданам — во всяком случае, к тем из них, кто продолжает громко выражать политическую позицию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Воронов

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Александр Воронов

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Речь о поправках, распространяющих действие положений КоАП об ответственности за дискредитацию российской армии и злоупотребление свободой информации на граждан, живущих за рубежом.

Российские силовики, соответственно, наделяются правом составлять протоколы на релокантов не только по названным административным статьям, но также и по статьям об оскорблении чиновников и государственных символов и призывах к нарушению территориальной целостности страны.

До сих пор на российский административный штраф за границей рисковали нарваться только граждане, участвующие в деятельности нежелательной организации (ст. 20.33 КоАП РФ). Поэтому поначалу инициатива выглядела экзотической. Разработал ее Госсовет Татарстана. Авторы предложений откровенно говорили: новелла нужна, поскольку заграничные комментаторы наносят своими высказываниями «вред обществу и государству».

Перед внесением в Госдуму татарстанским законодателям предстояло получить отзыв правительства РФ. И в августе 2024 года в Белом доме концептуально одобрили законопроект. В правительстве сочли, что предлагаемые нормы повысят «уровень защищенности интересов общества и государства, в том числе путем реализации принципа неотвратимости административной ответственности».

В Белом доме даже предложили расширить перечень наказаний для релокантов, не ограничивая его перечисленными в проекте статьями КоАП РФ.

В октябре законопроект был внесен Госсоветом Татарстана в Госдуму. Заодно в нем появилась норма о возможности ареста имущества релокантов-нарушителей. До сих пор такие меры обеспечения административного производства разрешалось применять лишь к получившим незаконное вознаграждение от юрлица и при совершении в интересах юрлиц сделок с имуществом, полученным преступным путем. Внесенный в Госдуму законопроект дал опрошенным “Ъ” юристам повод рассуждать о его «избыточной репрессивности» и опасаться «расширительного толкования норм закона» наряду с «крайне низкими стандартами доказывания».

Впрочем, еще на этапе созревания инициативы в правительстве задавались вопросами, как будет идти производство по административным делам с участием уехавших граждан — в частности, как их будут оповещать. Во внесенном в Госдуму тексте законопроекта ответ на это дается: оповещать следует через законных представителей релокантов-нарушителей или по электронной почте. Причем в последнем случае сгодится в том числе контакт, найденный на сайте, владельцем которого когда-либо выступал уехавший гражданин.

Но и обновленный текст инициативы оставил много вопросов.

В частности, опрошенные «Ъ» эксперты не понимали, что должно происходить с арестованным имуществом нарушителя (о его конфискации в проекте не говорилось) и как оно вообще может быть арестовано, если его стоимость должна соотноситься с размером штрафа (по целому ряду статей КоАП это не более 100 тыс. руб.).

Другие юристы признавали, что на практике суды и сейчас без всяких поправок в законодательство штрафуют уехавших за посты в интернете — просто участковый или прокурор составляет протокол по месту прописки гражданина. Но в случае принятия законопроекта у властей появится еще один полноценный инструмент давления на особо голосистых граждан. Впрочем, на фоне стремительно принятого в декабре закона о специальных счетах, на которые будут зачисляться авторские вознаграждения и другие законные доходы лиц, внесенных в реестр иностранных агентов (среди них по вполне очевидным причинам немало релокантов), трансграничные административные штрафы с арестом имущества уже едва ли смогут кого-то удивить.