Чемодан, УК, вокзал

В 2024 году дискуссия о вызовах, связанных с иммиграцией (главным образом из стран бывшего СССР), привела к серии законодательных изменений, заметно ужесточивших для иностранцев режим въезда и пребывания в РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Эмилия Габдуллина

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Эмилия Габдуллина

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Еще на рубеже 2023–2024 годов об иммиграции как «угрозе российской идентичности» вновь заговорили представители истеблишмента: «Если иная вера, иная культура будут так распространяться, что в какой-то момент они сравняются или, не дай бог, станут доминировать, то мы потеряем страну, потеряем свою идентичность»,— предостерег в октябре 2023 года патриарх Кирилл.

Уже в 2023-м был расширен перечень оснований для лишения приобретенного российского гражданства. В итоге с января по октябрь 2024 года гражданства лишились 1365 человек (за год до этого таких было вдесятеро меньше).

Но настоящая лавина пришла в движение после теракта в «Крокусе» 22 марта 2024 года (погибло 145 человек, еще более 550 ранены). Все четверо террористов оказались иностранными гражданами. Коллективный шок потребовал политической реакции.

2 апреля Владимир Путин на коллегии МВД поручил «кардинально обновить» подходы к миграционной политике и использовать современные базы биометрических данных. Тогда же МВД отчиталось о готовности законопроекта, работа над которым шла с 2020-го: он усиливал контроль въезда и выезда, сокращал срок временного пребывания с 180 до 90 дней в год и требовал создания «цифрового профиля» каждого мигранта с обязательной дактилоскопией. Предусматривались также «соглашение о лояльности» и возможность депортации без суда в случае угрозы «конституционно защищаемым ценностям». Документ все еще на согласовании в правительстве, но часть идей уже реализована.

Предложения, направленные на заметное ограничение въезда, вызывали возражения — особенно с учетом того, что въезд и так сократился после начала СВО. Сенатор Андрей Клишас, например, призвал не грузить мигрантов «скопом на автобусы»: «Есть объективные проблемы в экономике. Нет рабочих рук». С другой стороны, недостаточный темп ужесточения миграционного регулирования возмутил главу Следственного комитета России (СКР) Александра Бастрыкина. СКР направил в Госдуму предложения о новом расширении оснований для лишения приобретенного гражданства, а также об обязательных для всех иностранцев биометрии, дактилоскопии, геномной регистрации и цифрового учета. Первый зампред комитета по делам СНГ Константин Затулин (ЕР) возразил тогда, что часть технических задач вроде дактилоскопии может решаться и без правки законов. Отчасти его правота подтвердилась: с 1 декабря московские аэропорты (и один наземный погранпереход под Оренбургом) начали сбор биометрии иностранцев.

В июле Госдума наделила полицию правом принимать решение о выдворении иностранцев, нарушивших закон,— ранее это право было лишь у суда.

В августе принят закон о режиме высылки иностранцев, задержавшихся дольше срока временного пребывания (он сокращается до 90 дней в год): после вступления закона в силу в феврале 2025 года их будут вносить в реестр «контролируемых лиц», который позволит частично ограничить их права — например, на покупку недвижимости, получение водительских прав, открытие счетов и заключение брака.

В порядке борьбы с фиктивными браками (некоторые иммигранты заключают их с целью легализации) в октябре принят закон, по которому для получения разрешения на временное проживание (РВП) иностранец должен находиться в браке с гражданином РФ не менее трех лет. Доказать трехлетний брак необходимо и для получения ВНЖ. Если же брак будет расторгнут или признан недействительным в суде, ВНЖ и РВП аннулируются.

Целый пакет законопроектов, нацеленных на борьбу с нелегальной миграцией, разработала группа депутатов во главе с вице-спикером Ириной Яровой (ЕР). Они предусматривают среди прочего конфискацию средств, полученных при организации незаконной миграции; ужесточение ответственности за организацию незаконной миграции; признание отягчающим обстоятельством совершение преступления лицом, незаконно находящимся в России. Все они приняты и в ноябре подписаны президентом.

Под занавес года Госдума проголосовала и за запрет принимать в школы детей мигрантов, которые плохо или вовсе не владеют русским языком.

Ранее при обсуждении этой меры всегда возникал вопрос о ее соответствии праву ребенка на образование. Сторонники ограничения поясняли, что оно не будет нарушено, если ребенок пройдет языковую подготовку в центрах интеграции, но не уточняли, где взять на центры деньги и как контролировать их качество. Принятый закон на эти вопросы также не отвечает, не проясняет судьбу детей, которые вступительного теста по русскому не пройдут, и никак не решает проблемы их адаптации и социализации.

На итоговой пресс-конференции в декабре Владимир Путин дал понять, что главным правоприменителем в сфере миграции останется МВД, куда могут быть «делегированы» «представители экономических ведомств» — ради баланса между ограничением въезда нежелательных субъектов и сохранением притока нужных рабочих рук. Отметим, российские регионы из года в год постепенно «закрывают» от иностранцев отдельные сегменты рынка труда. И едва ли в наступающем году разрешатся противоречия между стремлением сократить поток иммигрантов, сохранить их рабочие руки да еще соблюсти российские обязательства в рамках ЕАЭС.