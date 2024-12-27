Как бы никаб

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Духовное управление мусульман (ДУМ) Дагестана вынесло фетву о допустимости ограничений ношения никаба (женский головной убор, закрывающий лицо). После мартовского теракта в «Крокусе» к запрету призвал глава Совета по правам человека Валерий Фадеев. В ДУМ РФ заявили, что запрет противоречил бы Конституции. На предложение наделить образовательные организации правом запрещать ношение религиозной одежды резко возразил депутат Адам Делимханов («Единая Россия»). Но ДУМ Дагестана определилось с позицией по никабам вслед за главой республики Сергеем Меликовым. А в декабре светское право восторжествовало над исламским в другом вопросе: ДУМ РФ отозвало фетву о многоженстве после протеста Генпрокуратуры.