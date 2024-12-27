Знаем, выплывали

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

В своей советской юности я прочитал рассказ про подвиг моряков на терпящей бедствие подводной лодке. Лодка тонула, а моряки ее спасали. Не помню деталей, не помню имени автора. Не помню даже, чем закончилось дело. Но в памяти прочно засели три важных принципа, которые должен знать любой моряк, если случилась беда и нужно спасать судно: борьба за живучесть, борьба за плавучесть, борьба за автономность. Первые два, думаю, объяснять не надо. А последний подразумевает, насколько я помню, необходимость сохранить жизнь в оставшихся неповрежденными отсеках. Люки надо задраить, даже если в поврежденных жизнь еще не угасла окончательно.

Бороться за плавучесть россияне начали весной: зима была снежной, паводок случился дружным и мощным, а оттого, как водится, совершенно нежданным. Ключевая битва за плавучесть на сей раз развернулась в Оренбургской области, где прорвало дамбу на реке Урал. Эту земляную насыпь то ли подточили грызуны, то ли строители возводили, явно экономя силы и материалы. Насколько я понимаю, это точно не установлено. Но это и не важно. Важно, что всем миром навалились — и вода отступила. Тут, конечно, помогли и добровольцы, и гуманитарная помощь. Кстати, первое, что получила в качестве гуманитарной помощи командированная в Орск по заданию редакции корреспондент “Ъ” Полина Ячменникова, оказалась пара резиновых сапог. С сапогами, которые велики на пару размеров, Полина вернулась в Москву. Вещь нужная — впереди ведь новая весна.

Одновременно борьба за живучесть весь год шла на федеральном уровне: стране нужно больше россиян, а их с каждым годом рождается все меньше. Не то чтобы раньше это никого не волновало — много лет уже в целях стимулирования деторождения действует, например, материнский капитал, то есть возможность получить от государства деньги за ребенка. Однако коэффициент рождаемости от этого не растет. Поэтому к экономическим стимулам в этом году решили добавить административный ресурс. Согласно уже введенным мерам прерывание беременности стало не столь доступной, как прежде, процедурой; речь идет о дальнейшем ограничении абортов. На этом фоне появились и довольно экзотические предложения ограничить для женщин получение образования и карьерные перспективы — все это, мол, отвлекает россиянок от целей, для которых они предназначены природой.

Эффективнее всего, нет сомнений, на данный момент проходит борьба с нелегальной миграцией, которую можно сравнить с «борьбой за автономность».

В этом году власти всерьез взялись за наведение порядка в миграционной политике и начали задраивать люки по всем возможным направлениям

В российское гражданство принято вдвое меньше иностранцев, чем год назад; одновременно растет число тех, кому запрещают въезд или высылают из страны. Одной из последних широко обсуждаемых мер стал законопроект о запрете принимать в российские школы детей иностранцев, слабо знающих русских язык. Мера правильная, кто спорит. Однако, утверждают отдельные эксперты, жесткая антимиграционная политика усложняет ситуацию на рынке труда и имеет иные отрицательные стороны.