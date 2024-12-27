Адлер на весь мир

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

20 тысяч человек из 190 стран стали с 1 по 7 марта участниками Всемирного фестиваля молодежи (ВМФ) на федеральной территории «Сириус». Заявки на участие подали 300 тысяч человек со всего мира в возрасте от 14 до 35 лет, но из 20 тысяч победителей половина представляла Россию. В Росмолодежи заявляли, что собрали людей, готовых через 10–15 лет участвовать в принятии важных политических и экономических решений.