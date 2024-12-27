Подфертило

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Год семьи в России начался со старта уникального бесплатного скрининга репродуктивного здоровья мужчин и женщин 18–45 лет. Вице-премьер Татьяна Голикова объяснила программу заботой «о каждой российской семье и о каждом члене этой семьи». Первый этап скрининга — осмотр гинеколога или уролога; на второй отправляются те, у кого обнаружились проблемы. Глава Федерального фонда ОМС Илья Баланин ожидал, что за год процедуру пройдут 6 млн россиян, но пока их оказалось 4,5 млн, в основном женщин. В мае Владимир Путин указом наметил цель: поднять коэффициент рождаемости с нынешних 1,4 до 1,6 в 2030-м. В декабре на итоговой пресс-конференции он потребовал от глав регионов «начинать и заканчивать рабочий день вопросами о демографии».