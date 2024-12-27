Между партой и наковальней
Полина Ячменникова о том, как государство призывает школьников получать рабочие профессии
В Минпросвещения по итогам приемной кампании 2024 года заявили, что «в колледжи и техникумы поступают 62,5% выпускников 9-х классов». Министр Сергей Кравцов добавил, что лишь 6,8% выпускников колледжей идут в вузы — «остальные трудоустраиваются, работают, развивают экономику страны». Никто не хотел обидеть студентов высшей школы, но министерство явно рассматривает как успех рост доли девятиклассников, выбирающих среднее профобразование.
Полина Ячменникова
Фото: Анна Горовец, Коммерсантъ
Еще в 2017 году министр образования Ольга Васильева гордилась, что 56% школьников после 9-го класса идут в колледжи. Но по-настоящему акцентировать на этом внимание стали позже. В 2021 году о повышении «уважения к выпускникам колледжей» и перестройке их учебных программ в интересах работодателей заговорил премьер-министр Михаил Мишустин. Ускорение выхода школьников на рынок труда стали рассматривать как инструмент борьбы с дефицитом рабочих кадров.
Детальная статистика по колледжам сейчас доступна лишь за 2022 год. Тогда в ссузы пошли 50% девятиклассников, еще 4% сразу вышли на рынок труда. Тогда же, в 2022-м, 17% выпускников колледжей поступили в вузы. Вместе с выпускниками прошлых лет их доля среди первокурсников составила 37%: очевидно, что как минимум часть учащихся использует ссузы как способ обойти ЕГЭ и поступить в вузы по результатам внутренних экзаменов.
И все же, выбирая ссузы, многие школьники действительно настроены на скорейший выход на рынок труда — особенно в регионах, где высок уровень безработицы и процент сельского населения. В экономически более развитых регионах девятиклассники, напротив, предпочитают идти в старшую школу. Тем не менее столичный департамент образования и науки старается не отставать от заданного федеральным правительством вектора.
В 2024 года московские власти открыли 10 тыс. дополнительных бюджетных мест для девятиклассников в колледжах. Их общее число в Москве выросло до 40 тыс. (в России — 740 тыс.).
Вице-мэр Анастасия Ракова уверена, что такие меры помогут закрыть потребности столицы в рабочей силе. По ее словам, три четверти вакансий службы занятости Москвы требуют среднего профобразования.
Но развитие СПО в 2024 году было и поводом для критики — главным образом за недостаточный темп. Так, в ноябре на правительственном часе в Госдуме претензии такого рода высказывал спикер Вячеслав Володин (ЕР). Он корил Минпросвещения и региональные власти за отсутствие коротких программ обучения рабочим специальностям, которые в советское время применялись в ПТУ. А также за коммерциализацию СПО: по данным Вячеслава Володина, больше 40% студентов ссузов учились в 2023 году платно.
Сами учащиеся и их родители тем временем жаловались на совсем другую проблему с СПО: в нескольких регионах выпускникам девятых классов фактически отказали в зачислении в десятые. Ученики не смогли сдать внутренние экзамены для поступления в профильные десятые классы, а общеобразовательных в школах просто не осталось. Проблема возникла из-за принятого в 2023 году государственного образовательного стандарта, давшего школам возможность проводить отбор во все десятые классы. По словам родителей, администрация школ настойчиво предлагала семьям отдавать непоступивших детей в колледжи. Их результаты между тем не предполагали поступления в ссуз на бюджет.
Родители в этой ситуации стали обращаться в прокуратуру. В надзорном ведомстве напомнили, что Конституционный суд еще в 2020 году постановил: положения о процедуре индивидуального отбора в профильные классы не могут служить основанием для отчисления детей. Права детей, чьи родители добрались с жалобами до Генпрокуратуры, были восстановлены, но очевидно, что жаловались далеко не все: кому-то на такую борьбу не хватило ни времени, ни сил, ни понимания своих прав, и итоге их дети тоже улучшили статистику перехода девятиклассников в колледжи.
Такие эксцессы приходят в некоторое противоречие с заявленной целью — выпускать на рынок труда хорошо подготовленных высокомотивированных работников, в которых был бы заинтересован работодатель.
Выбирая вуз в возрасте 16–17 лет, старшеклассники решают задачу профессионального самоопределения.
Тем, кто собирается поступать в колледж, приходится делать это на два года раньше — в 14–15 лет. Остается надеяться, что школьная профориентация, в том числе внеклассные уроки «Россия — мои горизонты», принесет реальные результаты и поможет осознанно и с учетом собственных интересов выбрать профессиональную траекторию — или хотя бы успеть подумать о ней.