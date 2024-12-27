Между партой и наковальней

В Минпросвещения по итогам приемной кампании 2024 года заявили, что «в колледжи и техникумы поступают 62,5% выпускников 9-х классов». Министр Сергей Кравцов добавил, что лишь 6,8% выпускников колледжей идут в вузы — «остальные трудоустраиваются, работают, развивают экономику страны». Никто не хотел обидеть студентов высшей школы, но министерство явно рассматривает как успех рост доли девятиклассников, выбирающих среднее профобразование.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Полина Ячменникова

Фото: Анна Горовец, Коммерсантъ Полина Ячменникова

Фото: Анна Горовец, Коммерсантъ

Еще в 2017 году министр образования Ольга Васильева гордилась, что 56% школьников после 9-го класса идут в колледжи. Но по-настоящему акцентировать на этом внимание стали позже. В 2021 году о повышении «уважения к выпускникам колледжей» и перестройке их учебных программ в интересах работодателей заговорил премьер-министр Михаил Мишустин. Ускорение выхода школьников на рынок труда стали рассматривать как инструмент борьбы с дефицитом рабочих кадров.

Детальная статистика по колледжам сейчас доступна лишь за 2022 год. Тогда в ссузы пошли 50% девятиклассников, еще 4% сразу вышли на рынок труда. Тогда же, в 2022-м, 17% выпускников колледжей поступили в вузы. Вместе с выпускниками прошлых лет их доля среди первокурсников составила 37%: очевидно, что как минимум часть учащихся использует ссузы как способ обойти ЕГЭ и поступить в вузы по результатам внутренних экзаменов.

И все же, выбирая ссузы, многие школьники действительно настроены на скорейший выход на рынок труда — особенно в регионах, где высок уровень безработицы и процент сельского населения. В экономически более развитых регионах девятиклассники, напротив, предпочитают идти в старшую школу. Тем не менее столичный департамент образования и науки старается не отставать от заданного федеральным правительством вектора.

В 2024 года московские власти открыли 10 тыс. дополнительных бюджетных мест для девятиклассников в колледжах. Их общее число в Москве выросло до 40 тыс. (в России — 740 тыс.).

Вице-мэр Анастасия Ракова уверена, что такие меры помогут закрыть потребности столицы в рабочей силе. По ее словам, три четверти вакансий службы занятости Москвы требуют среднего профобразования.

Но развитие СПО в 2024 году было и поводом для критики — главным образом за недостаточный темп. Так, в ноябре на правительственном часе в Госдуме претензии такого рода высказывал спикер Вячеслав Володин (ЕР). Он корил Минпросвещения и региональные власти за отсутствие коротких программ обучения рабочим специальностям, которые в советское время применялись в ПТУ. А также за коммерциализацию СПО: по данным Вячеслава Володина, больше 40% студентов ссузов учились в 2023 году платно.

Сами учащиеся и их родители тем временем жаловались на совсем другую проблему с СПО: в нескольких регионах выпускникам девятых классов фактически отказали в зачислении в десятые. Ученики не смогли сдать внутренние экзамены для поступления в профильные десятые классы, а общеобразовательных в школах просто не осталось. Проблема возникла из-за принятого в 2023 году государственного образовательного стандарта, давшего школам возможность проводить отбор во все десятые классы. По словам родителей, администрация школ настойчиво предлагала семьям отдавать непоступивших детей в колледжи. Их результаты между тем не предполагали поступления в ссуз на бюджет.

Родители в этой ситуации стали обращаться в прокуратуру. В надзорном ведомстве напомнили, что Конституционный суд еще в 2020 году постановил: положения о процедуре индивидуального отбора в профильные классы не могут служить основанием для отчисления детей. Права детей, чьи родители добрались с жалобами до Генпрокуратуры, были восстановлены, но очевидно, что жаловались далеко не все: кому-то на такую борьбу не хватило ни времени, ни сил, ни понимания своих прав, и итоге их дети тоже улучшили статистику перехода девятиклассников в колледжи.

Такие эксцессы приходят в некоторое противоречие с заявленной целью — выпускать на рынок труда хорошо подготовленных высокомотивированных работников, в которых был бы заинтересован работодатель.

Выбирая вуз в возрасте 16–17 лет, старшеклассники решают задачу профессионального самоопределения.

Тем, кто собирается поступать в колледж, приходится делать это на два года раньше — в 14–15 лет. Остается надеяться, что школьная профориентация, в том числе внеклассные уроки «Россия — мои горизонты», принесет реальные результаты и поможет осознанно и с учетом собственных интересов выбрать профессиональную траекторию — или хотя бы успеть подумать о ней.