Осторожно, двери закрываются

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В 2024 году полемика о том, нужен ли России импорт дешевых рабочих рук, или иммиграцию из бывших советских республик Центральной Азии следует рассматривать как угрозу, вылилась в принятие ряда законов, ужесточающих правила въезда и пребывания. Наиболее спорным стал закон о недопуске в школы детей мигрантов, не владеющих или плохо владеющих русским языком: тесты для них уже разрабатываются, но пока не решен ни вопрос о том, где таким детям улучшить знание русского, ни проблема адаптации и социализации тех, кто в школу так и не попадет. Мигранты — и часть тех, кто только собирался в Россию,— получили в течение года и другие сигналы. Так, в январе—октябре 2024 года МВД провело в 2,4 раза больше «миграционных» внеплановых проверок, чем за аналогичный период в 2023-м. По итогам выявлено на 77,4% больше нарушений. Принято 149,2 тыс. решений об удалении иностранных граждан с территории РФ — это на 47,3% больше, чем за аналогичный период 2023 года. Запрет на въезд получили 208 тыс. человек. Число принятых в гражданство снизилось с 254 тыс. в 2023 году до 176 тыс. в 2024 году.