«Финисту» вышел срок

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

8 июля 2-й Западный окружной военный суд приговорил режиссера Евгению Беркович и драматурга Светлану Петрийчук (на фото) к шести годам колонии за оправдание терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ) из-за спектакля «Финист Ясный Сокол» о вербовке женщин террористами. Две премии «Золотая маска» и поручительства знаменитостей не помогли авторам. В основу дела легла «деструктологическая экспертиза», которая усмотрела в спектакле «борьбу с андроцентричным общественным укладом» в РФ. 25 декабря апелляционный суд смягчил приговор Евгении Беркович на пять месяцев, Светлане Петрийчук — на два месяца.