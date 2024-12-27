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Коммерсантъ FM
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Боевые действия в Курской области

160 тысяч жителей региона стали беженцами

Фото: Александр Черных, Коммерсантъ

Фото: Александр Черных, Коммерсантъ

«Когда война по телевизору идет — это одно. А когда прямо к тебе домой приходит — уже совсем другое»,— сказал корреспонденту “Ъ” медик-доброволец, вступивший в августе в курскую тероборону. Конечно, область и до того была затронута боевыми действиями: в новостях регулярно появлялись сообщения про очередной «обстрел поселка Теткино». Но в августе ВСУ внезапно начали наступление и за несколько дней захватили значительный кусок приграничья, включая райцентр Суджу. Впервые со времен Великой Отечественной войны часть российских территорий оказалась оккупирована другим государством. Впервые со времен Чечни воевать пришлось и солдатам-срочникам, задействованным в охране границы.

Только по официальным данным более 160 тыс. человек стали беженцами, многие месяцами живут в пунктах временного размещения (на фото). У них возникло множество неудобных для местной и федеральной власти вопросов, убедились корреспонденты “Ъ”. В длинных очередях за гуманитарной помощью были слышны одни и те же упреки: «Почему граница не охранялась серьезными силами?» «Почему не было эвакуации?» «Кто возместит потерянное имущество?». Но на главный вопрос беженцев — «Когда мы сможем вернуться домой?» — ответа нет ни у кого. По намекам украинских властей, занятые курские территории должны стать аргументом во время будущих переговоров. Очевидно, что российское руководство намерено выбить этот козырь у них из рук. В курском приграничье продолжаются ожесточенные бои. Война здесь идет не по телевизору.

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