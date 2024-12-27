Соседи по тротуару

В 2024 году длинный список раздражающих россиян факторов совершенно точно не покидали электросамокатчики и курьеры на электровелосипедах, барражирующие по городам, не различая ни проезжей части, ни сезона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Иван Буранов

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Иван Буранов

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Проблемы с электросамокатами возникли не вчера, и весь 2024 год власти потратили на то, чтобы найти хоть какое-то решение проблемы роста аварийности. Все это происходило на фоне обещания чиновников решить проблему в самое ближайшее время.

Десять лет назад, в 2014 году, я оказался в Сингапуре, и там меня впечатлило, как местные жители гоняют по тротуарам и улицам на электрических скутерах. Проносясь сквозь толпу напуганных пешеходов, скутерист выскакивал на проезжую часть, на бешеной скорости вливаясь в поток автомобилей.

«Какой ужас,— подумал я.— Вряд ли у нас такое когда-нибудь разрешат». Но я ошибся: разрешили. Точнее, никто и не спрашивал — само как-то появилось. В 2018–2019 годах в Москве завелись сначала частные электросамокаты, потом — прокатные, или кикшеринговые. Сегодня их сотни тысяч по всей стране. На них ездят по двое, с детьми, пьяными. Аварий действительно много (см. инфографику).

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В августе социологическое агентство «Вебер» представило данные опроса 1,2 тыс. граждан: 49% из них отрицательно относятся к использованию электросамокатов.

Центр социальных исследований и технологических инноваций факультета городского и регионального развития ВШЭ проводил исследование в Москве: 48% опрошенных заявили, что электросамокаты на улицах вызывают у них резко негативные эмоции.

И ведь никто не выступает против прогресса. Когда на рубеже XIX и XX веков появлялись автомобили, их тоже сначала было мало. Потом стало больше. Потом они стали всем мешать, сбивать людей и шуметь. Впоследствии страны стали одна за другой принимать ПДД, ввели штрафы, но процесс этот был небыстрым.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Стоянка электросамокатов в Москве

Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ Стоянка электросамокатов в Москве

Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

Нельзя сказать, что СИМ (средства индивидуальной мобильности — так сегодня называются в том числе электросамокаты) полностью пущены на самотек. В 2023 году в ПДД были закреплены базовые правила их передвижения, ГИБДД получила право штрафовать электросамокатчиков. Но инспекторов на дорогах не хватает: МВД недавно заявило о некомплекте личного состава в 18%. Размер штрафов — от 500 до 1,5 тыс. руб.— мало кого останавливает.

Минтранс признал потребность в дополнительных поправках в ПДД. Их уже готовят, но, как это часто бывает, органы власти не могут договориться, что же должно быть в документе. Дискуссии продолжаются.

Регионы могут знаками запретить проезд СИМ на определенных территориях, сделать велодорожки, договориться с операторами про «медленные» зоны. Но полномочий по контролю и наказанию нарушителей у субъектов федерации нет. Некоторые города просто махнули рукой и запретили (или сильно ограничили) кикшеринг, но ведь частные СИМ этим запретам не подчиняются.

Кикшеринговые компании заявляют, что безопасность у них в приоритете. Рассказывают, как сами штрафуют нарушителей (у операторов есть такое право в рамках заключаемых с пользователями договоров оферты). Утверждают, что внедряют умные технологии по контролю езды вдвоем и следят, чтобы на СИМ не катались маленькие дети. Но они катаются, потому что аккаунт заведен на родительский телефон.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дорожный знак запрещающий езду на самокате на пешеходной улице в Челябинске

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Дорожный знак запрещающий езду на самокате на пешеходной улице в Челябинске

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Курьеры на электровелосипедах — отдельная история: с ними власти только начали работать. Ездят они быстро, ночью, по тротуарам и часто без опознавательных огней. Сколько их, точно никто не знает — только столичная мэрия говорит о 60 тыс. курьеров, зарегистрированных в городской базе данных (в СМИ звучат оценки, что на самом деле их как минимум вдвое больше). Мотивация у них понятная: как можно быстрее довести заказ любыми возможными способами и путями — по тротуару, улице, через двор и т. д. Московские власти ввели с 1 октября номера на велосипедах и рюкзаках курьеров, фиксируют их проезды по камерам, контролируют треки передвижения. Но административной ответственности за нарушения нет.

При этом трудно не заметить нарастающий вал жалоб пешеходов на самокатчиков и курьеров, сделавших тротуары опасными. Автомобилисты, в свою очередь, боятся открывать дверь машины на парковке: курьеров и электросамокатчиков в темноте порой вообще не видно, даже если внимательно вглядываться.

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Метод экстраполяции позволяет предположить, что суммарный флот кикшеринга в 2026 году приблизится к 600 тыс. единиц, а после 2030 года превысит 1 млн.

Вроде немного (транспортных средств в России около 60 млн), но динамика настораживает. Сколько частных СИМ, никто толком не знает, по приблизительным оценкам Ассоциации операторов микромобильности — вдвое больше, чем кикшеринговых. Прогнозов по численности курьеров нет.

Изменится ли что-то в 2025 году, сказать сложно. Минтранс анонсировал новое законодательство, но в середине декабря все необходимые законопроекты еще находились в чиновничьих кабинетах, и пока неизвестно, успеют ли власти придумать и принять какие-либо меры до начала апреля, когда стартует очередной кикшеринговый сезон. Но есть и хорошие новости: по последним данным МВД, рост аварийности с СИМ постепенно замедляется, что все-таки вселяет надежду на светлое самокатное будущее.