Соседи по тротуару
Иван Буранов о том, как власти боролись с электросамокатами и что из этого вышло
В 2024 году длинный список раздражающих россиян факторов совершенно точно не покидали электросамокатчики и курьеры на электровелосипедах, барражирующие по городам, не различая ни проезжей части, ни сезона.
Иван Буранов
Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ
Проблемы с электросамокатами возникли не вчера, и весь 2024 год власти потратили на то, чтобы найти хоть какое-то решение проблемы роста аварийности. Все это происходило на фоне обещания чиновников решить проблему в самое ближайшее время.
Десять лет назад, в 2014 году, я оказался в Сингапуре, и там меня впечатлило, как местные жители гоняют по тротуарам и улицам на электрических скутерах. Проносясь сквозь толпу напуганных пешеходов, скутерист выскакивал на проезжую часть, на бешеной скорости вливаясь в поток автомобилей.
«Какой ужас,— подумал я.— Вряд ли у нас такое когда-нибудь разрешат». Но я ошибся: разрешили. Точнее, никто и не спрашивал — само как-то появилось. В 2018–2019 годах в Москве завелись сначала частные электросамокаты, потом — прокатные, или кикшеринговые. Сегодня их сотни тысяч по всей стране. На них ездят по двое, с детьми, пьяными. Аварий действительно много (см. инфографику).
В августе социологическое агентство «Вебер» представило данные опроса 1,2 тыс. граждан: 49% из них отрицательно относятся к использованию электросамокатов.
Центр социальных исследований и технологических инноваций факультета городского и регионального развития ВШЭ проводил исследование в Москве: 48% опрошенных заявили, что электросамокаты на улицах вызывают у них резко негативные эмоции.
И ведь никто не выступает против прогресса. Когда на рубеже XIX и XX веков появлялись автомобили, их тоже сначала было мало. Потом стало больше. Потом они стали всем мешать, сбивать людей и шуметь. Впоследствии страны стали одна за другой принимать ПДД, ввели штрафы, но процесс этот был небыстрым.
Стоянка электросамокатов в Москве
Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ
Нельзя сказать, что СИМ (средства индивидуальной мобильности — так сегодня называются в том числе электросамокаты) полностью пущены на самотек. В 2023 году в ПДД были закреплены базовые правила их передвижения, ГИБДД получила право штрафовать электросамокатчиков. Но инспекторов на дорогах не хватает: МВД недавно заявило о некомплекте личного состава в 18%. Размер штрафов — от 500 до 1,5 тыс. руб.— мало кого останавливает.
Минтранс признал потребность в дополнительных поправках в ПДД. Их уже готовят, но, как это часто бывает, органы власти не могут договориться, что же должно быть в документе. Дискуссии продолжаются.
Регионы могут знаками запретить проезд СИМ на определенных территориях, сделать велодорожки, договориться с операторами про «медленные» зоны. Но полномочий по контролю и наказанию нарушителей у субъектов федерации нет. Некоторые города просто махнули рукой и запретили (или сильно ограничили) кикшеринг, но ведь частные СИМ этим запретам не подчиняются.
Кикшеринговые компании заявляют, что безопасность у них в приоритете. Рассказывают, как сами штрафуют нарушителей (у операторов есть такое право в рамках заключаемых с пользователями договоров оферты). Утверждают, что внедряют умные технологии по контролю езды вдвоем и следят, чтобы на СИМ не катались маленькие дети. Но они катаются, потому что аккаунт заведен на родительский телефон.
Дорожный знак запрещающий езду на самокате на пешеходной улице в Челябинске
Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ
Курьеры на электровелосипедах — отдельная история: с ними власти только начали работать. Ездят они быстро, ночью, по тротуарам и часто без опознавательных огней. Сколько их, точно никто не знает — только столичная мэрия говорит о 60 тыс. курьеров, зарегистрированных в городской базе данных (в СМИ звучат оценки, что на самом деле их как минимум вдвое больше). Мотивация у них понятная: как можно быстрее довести заказ любыми возможными способами и путями — по тротуару, улице, через двор и т. д. Московские власти ввели с 1 октября номера на велосипедах и рюкзаках курьеров, фиксируют их проезды по камерам, контролируют треки передвижения. Но административной ответственности за нарушения нет.
При этом трудно не заметить нарастающий вал жалоб пешеходов на самокатчиков и курьеров, сделавших тротуары опасными. Автомобилисты, в свою очередь, боятся открывать дверь машины на парковке: курьеров и электросамокатчиков в темноте порой вообще не видно, даже если внимательно вглядываться.
Метод экстраполяции позволяет предположить, что суммарный флот кикшеринга в 2026 году приблизится к 600 тыс. единиц, а после 2030 года превысит 1 млн.
Вроде немного (транспортных средств в России около 60 млн), но динамика настораживает. Сколько частных СИМ, никто толком не знает, по приблизительным оценкам Ассоциации операторов микромобильности — вдвое больше, чем кикшеринговых. Прогнозов по численности курьеров нет.
Изменится ли что-то в 2025 году, сказать сложно. Минтранс анонсировал новое законодательство, но в середине декабря все необходимые законопроекты еще находились в чиновничьих кабинетах, и пока неизвестно, успеют ли власти придумать и принять какие-либо меры до начала апреля, когда стартует очередной кикшеринговый сезон. Но есть и хорошие новости: по последним данным МВД, рост аварийности с СИМ постепенно замедляется, что все-таки вселяет надежду на светлое самокатное будущее.