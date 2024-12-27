США взялись за старого

Для США 2024 год стал историческим. Во всяком случае, именно так его называли чуть ли не все действующие лица американской политики. Этот год был наполнен таким драматизмом, такими немыслимыми зигзагами и такими неожиданными событиями, что определение «исторический» он получил по праву. США входили в 2024 год во главе с демократом Джо Байденом, свято верящим в американское лидерство в международных делах, а завершили с республиканцем Дональдом Трампом, обещающим после вступления в должность руководствоваться принципом «Америка прежде всего». США круто развернулись на вираже, и теперь страну и мир ожидают большие перемены.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дональд Трамп в Palm Beach Convention Center (Флорида) после завершения президентских выборов в США (6 ноября 2024 года)

Фото: Julia Demaree Nikhinson / AP Дональд Трамп в Palm Beach Convention Center (Флорида) после завершения президентских выборов в США (6 ноября 2024 года)

Фото: Julia Demaree Nikhinson / AP

Без изменений в стартовом составе

Демократ Джо Байден, победивший на выборах-2020 республиканца Дональда Трампа, отпраздновал новый, 2024 год в статусе фактически безальтернативного кандидата в президенты США от Демократической партии и был полон решимости уйти на второй срок, оставшись в Белом доме до 20 января 2029 года.

Четыре года назад, когда политик пришел к власти, страна проходила через серьезный внутренний кризис, вызванный довольно хаотичной политикой господина Трампа, слабым ответом его администрации на пандемию коронавируса и, наконец, реакцией республиканца на свое поражение на президентских выборах-2020, кульминацией которой стал штурм его сторонниками Капитолия 6 января 2021 года.

Господин Байден тогда пообещал сделать Америку снова «нормальной» и «восстановить» демократию, пострадавшую из-за своеобразного отношения предшественника к политическим традициям и его нежелания признавать поражение на выборах.

При этом Джо Байден называл себя «переходным» президентом, намекая, что на второй срок не пойдет и уступит дорогу следующему поколению лидеров. Однако к выборному 2024 году в его сознании этот план претерпел изменения.

Джо Байден, которому на тот момент исполнился 81 год, решил, что время уходить еще не пришло, и выдвинулся на второй срок, призывая общественность позволить ему «доделать работу».

Общественность, правда, от планов президента оказалась не в восторге. Как показывали опросы, избиратели были обеспокоены преклонным возрастом главы Белого дома и перспективой снова стать свидетелями его поединка с Дональдом Трампом, который за прошедшие четыре года тоже не стал моложе.

Тем не менее Джо Байден был явно уверен в своих силах. Внутри страны администрация с самого начала проводила довольно либеральный курс: списывала долги студентам, облегчала миграцию, боролась с изменением климата и инфляцией, а также вполне успешно работала над ростом экономики. Во внешней политике господин Байден исповедовал концепцию американского лидерства в международных делах — при нем укреплялся и рос Североатлантический альянс, выстраивались связи с партнерами в Тихоокеанском регионе, а США позиционировали себя предводителями демократического мира, вышедшего на решающую битву с автократиями.

Другое дело, что внешнеполитический фон оставлял желать лучшего. Мало того что российско-украинскому полномасштабному конфликту, в котором Вашингтон взял на себя роль ключевого партнера Киева, не было видно конца, так еще и в октябре 2023 года, после нападения боевиков радикального палестинского движения «Хамас» на мирные населенные пункты Израиля, заполыхал Ближний Восток. Впрочем, вряд ли в начале 2024 года господин Байден всерьез рассматривал глобальные проблемы как угрозу своим перспективам переизбраться, учитывая, что внешнеполитические дела редко когда играли определяющую роль на американских выборах.

Добавлял уверенности Джо Байдену и тот факт, что за его намечавшимся конкурентом Дональдом Трампом тянулся длинный шлейф скандалов и уголовных дел.

К тому же в Республиканской партии экс-президенту бросила вызов целая вереница желающих побороться за Белый дом, а потому его путь к номинации выглядел неопределенным и потенциально тернистым.

Как и предполагалось, Джо Байден в отсутствие альтернативных кандидатов шел через праймериз Демократической партии победным маршем и мог не тратить время на первичные выборы, сразу сосредотачиваясь на борьбе с будущим республиканским кандидатом.

Очень скоро стало понятно, что Дональд Трамп также получит номинацию от своей партии: его республиканские конкуренты, осознав неспособность тягаться с экс-президентом, довольно быстро сошли с дистанции, а потому и бывший глава Белого дома вскоре смог всецело сосредоточиться на финальной схватке, не отвлекаясь на внутрипартийное противостояние.

Фотогалерея Путь Дональда Трампа в бизнесе и политике Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Дональд Джон Трамп родился 14 июня 1946 года в Нью-Йорке. Был четвертым из пятерых детей в семье. В 13 лет поступил в Нью-Йоркскую военную академию. В 1968 году окончил Уортонскую школу бизнеса со степенью бакалавра наук по экономике и специализацией в области финансов, после чего начал работать у отца Фото: New York Military Academy Отец Фред Крист Трамп (справа) был выходцем из семьи немецких мигрантов и основал успешный бизнес в сфере недвижимости и строительства Фото: NY Daily News Archive via Getty Images Дональд Трамп сделал карьеру в строительном бизнесе. В 1975 году он стал президентом компании отца, изменив ее название с Trump Enterprises на Trump Organization Фото: The Washington Post via Getty Image Помимо строительства занимался игорным бизнесом, владел гостиницами и площадками для гольфа. Все проекты называл своим именем — Trump Parc, Trump Palace, The Trump World Tower, Trump Park Avenue, Trump National Golf Club, Trump Taj Mahal (на фото), Trump Marina, Trump Plaza и др. Выпускал под своим брендом одежду, парфюм, воду и премиальную водку, занимался ресторанным и образовательным бизнесом, владел собственной авиакомпанией и модельным агентством Фото: AP В 1982 году Дональд Трамп попал в список Forbes, его состояние оценивалось в $200 млн. В период с 1986 по 1990 год он заработал $375,2 млн в основном от сделок с недвижимостью. Зарегистрированный денежный поток составлял в среднем $1,6 млн в неделю

На фото: президент США Рональд Рейган с Дональдом Трампом на приеме в Белом доме, 1987 год Фото: Ronald Reagan Presidential Library Дональд Трамп известен комичными ролями самого себя в телесериалах и фильмах, таких как «Один дома 2: Потерянный в Нью-Йорке» (кадр на фото), «Няня», «Принц из Беверли-Хиллз», «Дни нашей жизни». Также участвует в различных ток-шоу и других телевизионных программах Фото: 20th Century Fox В 1996–2015 годах был владельцем конкурса красоты «Мисс Вселенная». Заявлял о планах строительства недвижимости в России, но проекты не были реализованы. Был продюсером и ведущим популярных реалити-шоу The Apprentice и The Celebrity Apprentice на телеканале NBC. Издавал книги о бизнесе

На фото: с победительницей конкурса «Мисс Вселенная-2013» Габриэлой Ислер из Венесуэлы Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор / купить фото Дональд Трамп был трижды женат, имеет 5 детей и 10 внуков. В 1977 году он женился на Иване Зельничковой (на фото), бывшей чехословацкой лыжнице, впоследствии фотомодели и бизнесвумен Фото: AP / Marty Lederhandler В 1993 году второй женой Трампа стала 29-летняя Марла Мейплз. С 2004 года он состоит в браке с моделью Меланией Кнавс (на фото) из Словении Фото: AP / Chris O'Meara Дональд Трамп передвигается на личном самолете Boeing 757, получившим название Trump Force One. Он обошелся ему в 2011 году в $100 млн Фото: Reuters / Marco Bello Дональд Трамп лично принимал участие в закладке своих отелей, в том числе — здания Trump International Hotel в 2014 году Фото: AP Занимаясь бизнесом, Дональд Трамп неоднократно заявлял о своем возможном участии в борьбе за пост президента Фото: AP / LM Otero В 2015 году он объявил о выдвижении своей кандидатуры, намереваясь «сделать Америку снова великой» (Make America Great Again) Фото: AP / John Locher Трамп провел успешную избирательную кампанию и 8 ноября 2016 года победил на выборах, набрав 306 голосов выборщиков против 232 у кандидата от демократов Хиллари Клинтон

На фото: предвыборный митинг в Колорадо Фото: Carlo Allegri / File Photo / Reuters Митинг в поддержку Трампа в штате Джорджия, 2016 год Фото: AP / Andrew Harnik Вступил в должность 20 января 2017 года. В тот же день объявил о намерении переизбраться на второй срок, направив соответствующее уведомление в Федеральную избирательную комиссию Фото: AP / Branden Camp Сын Дональда Трампа Эрик Трамп (в центре) — исполнительный вице-президент по развитию и поглощениям в компании The Trump Organization. Работает вместе со своим братом Дональдом-младшим (второй справа) и сестрой Иванкой Фото: AP / Eric Jamison Находясь на посту президента, Дональд Трамп предпринял попытку решить проблему денуклеаризации Северной Кореи, проведя несколько встреч с северокорейским лидером Ким Чен Ыном Фото: AP / Susan Walsh Отношения с Россией, улучшение которых было одним из предвыборных обещаний Дональда Трампа, продолжили ухудшаться. К концу первого срока американская администрация практически исчерпала возможности для введения антироссийских санкций. Личные встречи Трампа с Владимиром Путиным не переломили ситуацию

На фото: с Владимиром Путиным и мячом чемпионата мира 2018 по футболу на встрече в Хельсинки Фото: Алексей Никольский / РИА Новости На встрече с капитаном хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным в Белом доме в 2019 году Фото: Leah Millis / Reuters В августе 2020 года на съезде Республиканской партии Трамп стал кандидатом в президенты в паре с действующим вице-президентом Майком Пенсом. Осенью он проиграл выборы демократу Джо Байдену, но отказался признать поражение и заявлял о фальсификациях результатов Фото: AP / Alex Brandon После захвата Капитолия 6 января 2021 года сторонниками Трампа многочисленные государственные деятели страны, включая cпикера Палаты представителей Нэнси Пелоси, обвинили его в подстрекательстве к насилию. Twitter и ряд других социальных сетей заблокировали аккаунты Трампа Фото: Shannon Stapleton / Reuters Основная компания Дональда Трампа — The Trump Organization. Она контролирует такие сферы его бизнеса, как недвижимость, отели, гольф-клубы и т. д. Журнал Forbes оценивает состояние Дональда Трампа в $2,6 млрд Фото: AP / Alex Brandon В феврале 2021 года Сенат США начал рассмотрение вопроса об импичменте уже ушедшего в отставку Трампа. В результате голосования 13 февраля он был оправдан

На фото: cпикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси, один из основных политических противников Трампа Фото: Leah Millis / Reuters В конце декабря 2019 года британская газета Financial Times включила его в опубликованный ей список из 50 человек, «определивших облик десятилетия» Фото: Tom Brenner / Reuters 16 ноября 2022 года Дональд Трамп подал заявку на участие в очередных выборах президента в 2024 году, чтобы «снова сделать Америку великой». 13 июля 2024 года кандидат был ранен в правое ухо на предвыборном митинге в штате Пенсильвания Фото: Evan Vucci / AP В октябре 2024 года Дональд Трамп поработал сотрудником сети ресторанов быстрого питания McDonald`s в штате Пенсильвания. Экс-президент провел получасовую смену, в ходе которой приготовил несколько порций картофеля фри и выдал несколько заказов посетителям за свой счет Фото: Reuters / Brian Snyder По предварительным данным на 17:00 6 ноября, Дональд Трамп набрал 277 голосов выборщиков и выиграл выборы. Он уже объявил о своей победе: «Я не успокоюсь, пока не построю сильную, безопасную и процветающую Америку, которую заслуживают наши дети и которую заслуживаете вы» Фото: Reuters / Brian Snyder Следующая фотография 1 / 28 Дональд Джон Трамп родился 14 июня 1946 года в Нью-Йорке. Был четвертым из пятерых детей в семье. В 13 лет поступил в Нью-Йоркскую военную академию. В 1968 году окончил Уортонскую школу бизнеса со степенью бакалавра наук по экономике и специализацией в области финансов, после чего начал работать у отца Фото: New York Military Academy Отец Фред Крист Трамп (справа) был выходцем из семьи немецких мигрантов и основал успешный бизнес в сфере недвижимости и строительства Фото: NY Daily News Archive via Getty Images Дональд Трамп сделал карьеру в строительном бизнесе. В 1975 году он стал президентом компании отца, изменив ее название с Trump Enterprises на Trump Organization Фото: The Washington Post via Getty Image Помимо строительства занимался игорным бизнесом, владел гостиницами и площадками для гольфа. Все проекты называл своим именем — Trump Parc, Trump Palace, The Trump World Tower, Trump Park Avenue, Trump National Golf Club, Trump Taj Mahal (на фото), Trump Marina, Trump Plaza и др. Выпускал под своим брендом одежду, парфюм, воду и премиальную водку, занимался ресторанным и образовательным бизнесом, владел собственной авиакомпанией и модельным агентством Фото: AP В 1982 году Дональд Трамп попал в список Forbes, его состояние оценивалось в $200 млн. В период с 1986 по 1990 год он заработал $375,2 млн в основном от сделок с недвижимостью. Зарегистрированный денежный поток составлял в среднем $1,6 млн в неделю

На фото: президент США Рональд Рейган с Дональдом Трампом на приеме в Белом доме, 1987 год Фото: Ronald Reagan Presidential Library Дональд Трамп известен комичными ролями самого себя в телесериалах и фильмах, таких как «Один дома 2: Потерянный в Нью-Йорке» (кадр на фото), «Няня», «Принц из Беверли-Хиллз», «Дни нашей жизни». Также участвует в различных ток-шоу и других телевизионных программах Фото: 20th Century Fox В 1996–2015 годах был владельцем конкурса красоты «Мисс Вселенная». Заявлял о планах строительства недвижимости в России, но проекты не были реализованы. Был продюсером и ведущим популярных реалити-шоу The Apprentice и The Celebrity Apprentice на телеканале NBC. Издавал книги о бизнесе

На фото: с победительницей конкурса «Мисс Вселенная-2013» Габриэлой Ислер из Венесуэлы Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор / купить фото Дональд Трамп был трижды женат, имеет 5 детей и 10 внуков. В 1977 году он женился на Иване Зельничковой (на фото), бывшей чехословацкой лыжнице, впоследствии фотомодели и бизнесвумен Фото: AP / Marty Lederhandler В 1993 году второй женой Трампа стала 29-летняя Марла Мейплз. С 2004 года он состоит в браке с моделью Меланией Кнавс (на фото) из Словении Фото: AP / Chris O'Meara Дональд Трамп передвигается на личном самолете Boeing 757, получившим название Trump Force One. Он обошелся ему в 2011 году в $100 млн Фото: Reuters / Marco Bello Дональд Трамп лично принимал участие в закладке своих отелей, в том числе — здания Trump International Hotel в 2014 году Фото: AP Занимаясь бизнесом, Дональд Трамп неоднократно заявлял о своем возможном участии в борьбе за пост президента Фото: AP / LM Otero В 2015 году он объявил о выдвижении своей кандидатуры, намереваясь «сделать Америку снова великой» (Make America Great Again) Фото: AP / John Locher Трамп провел успешную избирательную кампанию и 8 ноября 2016 года победил на выборах, набрав 306 голосов выборщиков против 232 у кандидата от демократов Хиллари Клинтон

На фото: предвыборный митинг в Колорадо Фото: Carlo Allegri / File Photo / Reuters Митинг в поддержку Трампа в штате Джорджия, 2016 год Фото: AP / Andrew Harnik Вступил в должность 20 января 2017 года. В тот же день объявил о намерении переизбраться на второй срок, направив соответствующее уведомление в Федеральную избирательную комиссию Фото: AP / Branden Camp Сын Дональда Трампа Эрик Трамп (в центре) — исполнительный вице-президент по развитию и поглощениям в компании The Trump Organization. Работает вместе со своим братом Дональдом-младшим (второй справа) и сестрой Иванкой Фото: AP / Eric Jamison Находясь на посту президента, Дональд Трамп предпринял попытку решить проблему денуклеаризации Северной Кореи, проведя несколько встреч с северокорейским лидером Ким Чен Ыном Фото: AP / Susan Walsh Отношения с Россией, улучшение которых было одним из предвыборных обещаний Дональда Трампа, продолжили ухудшаться. К концу первого срока американская администрация практически исчерпала возможности для введения антироссийских санкций. Личные встречи Трампа с Владимиром Путиным не переломили ситуацию

На фото: с Владимиром Путиным и мячом чемпионата мира 2018 по футболу на встрече в Хельсинки Фото: Алексей Никольский / РИА Новости На встрече с капитаном хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным в Белом доме в 2019 году Фото: Leah Millis / Reuters В августе 2020 года на съезде Республиканской партии Трамп стал кандидатом в президенты в паре с действующим вице-президентом Майком Пенсом. Осенью он проиграл выборы демократу Джо Байдену, но отказался признать поражение и заявлял о фальсификациях результатов Фото: AP / Alex Brandon После захвата Капитолия 6 января 2021 года сторонниками Трампа многочисленные государственные деятели страны, включая cпикера Палаты представителей Нэнси Пелоси, обвинили его в подстрекательстве к насилию. Twitter и ряд других социальных сетей заблокировали аккаунты Трампа Фото: Shannon Stapleton / Reuters Основная компания Дональда Трампа — The Trump Organization. Она контролирует такие сферы его бизнеса, как недвижимость, отели, гольф-клубы и т. д. Журнал Forbes оценивает состояние Дональда Трампа в $2,6 млрд Фото: AP / Alex Brandon В феврале 2021 года Сенат США начал рассмотрение вопроса об импичменте уже ушедшего в отставку Трампа. В результате голосования 13 февраля он был оправдан

На фото: cпикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси, один из основных политических противников Трампа Фото: Leah Millis / Reuters В конце декабря 2019 года британская газета Financial Times включила его в опубликованный ей список из 50 человек, «определивших облик десятилетия» Фото: Tom Brenner / Reuters 16 ноября 2022 года Дональд Трамп подал заявку на участие в очередных выборах президента в 2024 году, чтобы «снова сделать Америку великой». 13 июля 2024 года кандидат был ранен в правое ухо на предвыборном митинге в штате Пенсильвания Фото: Evan Vucci / AP В октябре 2024 года Дональд Трамп поработал сотрудником сети ресторанов быстрого питания McDonald`s в штате Пенсильвания. Экс-президент провел получасовую смену, в ходе которой приготовил несколько порций картофеля фри и выдал несколько заказов посетителям за свой счет Фото: Reuters / Brian Snyder По предварительным данным на 17:00 6 ноября, Дональд Трамп набрал 277 голосов выборщиков и выиграл выборы. Он уже объявил о своей победе: «Я не успокоюсь, пока не построю сильную, безопасную и процветающую Америку, которую заслуживают наши дети и которую заслуживаете вы» Фото: Reuters / Brian Snyder Смотреть

Джо Байден слов не выговорил

Не забыв обид за поражение в 2020 году, Дональд Трамп вел против Джо Байдена крайне агрессивную кампанию: грозился в случае победы перевернуть чуть ли не каждый аспект внутренней и внешней политики США, ругал оппонента бранными словами, уничижительно отзывался о состоянии его здоровья и возрасте, а также намекал на юридическое отмщение своим недругам в случае возвращения в Белый дом.

Господин Байден, впрочем, тоже не щадил соперника, пытаясь убедить общественность, что его конкурент — потенциальный уголовник, женоненавистник, расист и просто самый опасный человек для американской демократии за всю ее историю.

Рейтинги, правда, показывали, что усилия демократа не дают желаемого результата: Дональд Трамп захватил лидерство в гонке и постепенно наращивал отрыв в колеблющихся штатах, которые, как правило, и решают исход борьбы.

На популярность Джо Байдена в начале года дополнительное негативное влияние оказывал и непрекращающийся конфликт на Ближнем Востоке, что было не вполне типично для внутриамериканской политической борьбы. Либеральная общественность, особенно ее молодежная часть — традиционный электорат демократов,— оказалась крайне недовольна действиями Израиля в секторе Газа и жестко критиковала президента Байдена за поддержку Вашингтоном еврейского государства. Джо Байден, связанный давними союзническими обязательствами США перед Израилем, был вынужден балансировать, с одной стороны оказывая помощь ключевому союзнику на Ближнем Востоке, а с другой — пытаясь навязать ему немедленное прекращение огня.

В марте—апреле 2024 года у господина Байдена случился некоторый подъем в рейтингах, вызванный его насыщенной предвыборной активностью, тогда как Дональд Трамп в те месяцы был занят своими уголовными делами и почти поставил на паузу участие в различных предвыборных мероприятиях. Этот всплеск позволил Джо Байдену заключить, что он по-прежнему находится в хорошей форме и способен второй раз одолеть республиканца.

Однако, как показали дальнейшие события, демократ серьезно ошибался. Его рейтинги неуклонно ползли вниз, а ситуацию не спасал даже тот факт, что в конце мая Дональд Трамп был признан виновным в уголовном преступлении манхэттенским жюри присяжных, тем самым став первым в истории США президентом (бывшим или действующим) и кандидатом от одной из двух основных партий страны со статусом «осужденного преступника».

Кульминацией крайне неудачного похода Джо Байдена за вторым сроком стали дебаты с Дональдом Трампом 27 июня, на которых демократ не справился со стрессом и крупно провалился.

Как отмечали тогда эксперты, разгромная победа республиканца над оппонентом в словесном поединке была вызвана не столько ораторским мастерством господина Трампа, сколько неспособностью демократа четко формулировать свои мысли в прямом эфире. Дошло до того, что господин Байден не смог ничего толкового ответить господину Трампу, даже когда речь зашла о наиболее выигрышной для демократов теме — проблеме доступа к абортам.

В итоге Джо Байден с треском проиграл поединок, а в Демократической партии начали панически требовать от президента выйти из гонки и дать кому-нибудь другому побороться за Белый дом. Резко возросла тревога за будущее и среди европейских союзников США, которые также растеряли остатки веры в способность господина Байдена остаться на второй срок, тогда как возвращение в Белый дом Дональда Трампа их нисколько не вдохновляло. Республиканец намекал на возможность выхода США из НАТО, обвинял партнеров в недостаточных тратах на оборону по сравнению с расходами Вашингтона, грозил отказать им в поддержке в случае боевых действий на континенте с участием союзников и обещал быстро положить конец российско-украинскому конфликту, жестко критикуя как Киев, так и европейские столицы.

Глава Белого дома сопротивлялся три с половиной недели, называл себя наиболее опытным политиком, способным победить Дональда Трампа, и настаивал, что избиратели на праймериз выбрали именно его кандидатом от демократов, а потому никуда уходить он не собирается.

В это время рейтинги господина Байдена рушились, а 13 июля и вовсе произошло событие, после которого подавляющее большинство экспертов заключили, что его шансы на победу окончательно растаяли. В тот день в городе Батлер в колеблющейся Пенсильвании на Дональда Трампа во время митинга было совершено покушение: выпущенная стрелком пуля задела ухо экс-президента, оказавшегося буквально в миллиметрах от гибели. Фотографии окровавленного господина Трампа, вскидывающего сжатую в кулаке руку и кричащего «Бороться, бороться, бороться!», облетели весь мир.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Джо Байден и вице-президент Камала Харрис на предвыборном митинге в Филадельфии (май 2024 года)

Фото: Evan Vucci / AP Президент Джо Байден и вице-президент Камала Харрис на предвыборном митинге в Филадельфии (май 2024 года)

Фото: Evan Vucci / AP

Пустили в дом бывшего

На фоне рейтинговой катастрофы и настойчивых призывов однопартийцев Джо Байден 21 июля объявил о выходе из гонки и предложил назначить кандидатом вместо себя действующего вице-президента Камалу Харрис.

В этот момент гонка, казалось, буквально перевернулась. Рейтинги госпожи Харрис пошли вверх, и очень скоро она уже опережала господина Трампа в общенациональном масштабе, а также начала вырываться вперед в колеблющихся штатах. Вице-президент постаралась придать своей кампании позитивный образ, обещая американцам обновление и рисуя своего оппонента мрачным автократом, задумавшим ввергнуть США в пучину авторитаризма. Центром кампании Камала Харрис сделала борьбу за право на аборт, с 2022 года сильно ущемленное из-за решения Верховного суда, который постановил отдать вопрос прерывания беременности на откуп штатам (этим решением тогда тут же воспользовались республиканцы в разных частях страны, принявшиеся вводить чуть ли не тотальные запреты на прерывание беременности).

С лучшей стороны Камала Харрис показала себя и на дебатах с Дональдом Трампом 10 сентября.

Республиканец проводил поединок точно так же, как и с Джо Байденом: говорил уверенно и бодро, но периодически привирал и скатывался к откровенным фейкам. И если господин Байден оказался неспособен подловить оппонента, то госпожа Харрис с этой задачей отлично справилась. В итоге зрители присудили демократке уверенную победу.

Однако, как позже выяснилось, тот день был пиком ее триумфа. Чем ближе были выборы, тем хуже становилось положение Камалы Харрис. Исключительная ставка на аборты уже не давала большого импульса, отсутствие четкой экономической программы вызывало сомнения у избирателей, а боязнь демократки и ее штаба давать неподготовленные интервью не вдохновляла электорат. К тому же 15 сентября произошло второе покушение на Дональда Трампа — убить экс-президента попытался 58-летний Райан Уэсли Раут, затаившийся в кустах рядом с гольф-клубом республиканца во Флориде. По накалу драматизма еще одна попытка убить господина Трампа уступала инциденту в Пенсильвании, но все равно была максимально использована штабом республиканца для цементирования его образа мученика, который в борьбе за Америку готов пожертвовать не только свободой (упор делался на открытые против него уголовные дела), но и жизнью.

К 5 ноября кандидаты, по мнению большинства экспертов, подошли с абсолютно равными шансами на победу. Многие называли кампанию беспрецедентной и отмечали, что столь плотной борьбы страна, возможно, никогда и не знала.

Однако первые же результаты голосования, начавшие поступать в ночь на 6 ноября, показали, что Дональда Трампа, как и в 2016 году, кажется, снова недооценили.

К утру стало понятно, что экс-президент не просто выигрывает выборы, но и побеждает во всех семи колеблющихся штатах, набирает исторически высокое для кандидата от республиканцев число голосов в абсолютных цифрах, а также становится первым представителем своей партии с 2004 года, выигравшим не только по голосам коллегии выборщиков, но и с точки зрения общенационального голосования. Кроме того, его триумф во многом стал импульсом и для всей Республиканской партии, которой удалось выиграть выборы и в Палату представителей, и в Сенат, тем самым обеспечив консервативное доминирование в американской политике как минимум на ближайшие два года — до следующих выборов в Конгресс.

Таким образом, Дональд Трамп вошел в историю как второй президент США, вернувшийся в Белый дом спустя четыре года после поражения на выборах. До него это удавалось лишь демократу Гроверу Кливленду в 1892 году. Примечательно, что, победив Камалу Харрис, республиканец станет самым старым на момент инаугурации лидером США в истории, отняв это звание у Джо Байдена, который, в свою очередь, останется единственным человеком в американской политике, которому довелось побеждать Дональда Трампа.

Теперь Америка и весь мир застыли в ожидании 20 января 2025 года, когда бывший президент вновь на ближайшие четыре года станет хозяином Овального кабинета. Уже сейчас понятно, что республиканец задумал круто развернуть американскую внутреннюю и внешнюю политику.

Одни лишь назначения господина Трампа на ведущие посты в своей администрации говорят сами за себя. Новоизбранный президент решил не повторять своих же ошибок первого срока и не стал выбирать себе в команду представителей классического республиканского истеблишмента, вместо этого сделав главным критерием отбора безусловную лояльность к своей персоне.

Все они так или иначе поддерживают идеи Дональда Трампа отменить различные экологические нормы, резко взвинтить добычу полезных ископаемых, отказаться от политики этнического, религиозного и сексуального разнообразия, а также перейти от концепции американского лидерства во всех международных делах к принципу «Америка прежде всего». Последний в интерпретации Дональда Трампа подразумевает превалирование американских интересов в отношениях с любыми внешними игроками, включая союзников. В частности, республиканец еще не успел перешагнуть порог Белого дома, а тревога из-за возможной торгово-тарифной войны с США уже чувствуется не только в Китае, на который господин Трамп имеет особые виды, но и, например, в Канаде и Европе.

Так или иначе, страна и мир приготовились к переменам, однако никто толком до сих пор не знает, какими они будут и где произойдут. Дональд Трамп уже снискал славу непредсказуемого политика и явно намерен не разрушать этот образ.

Алексей Забродин