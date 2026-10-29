В России планируют продлить запрет на экспорт дизтоплива до конца 2026 года

Сейчас запрет на вывоз дизтоплива для всех категорий экспортеров действует до 31 октября. Его смягчили после переговоров президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа 9 октября. Тогда главы государств договорились о поставках российского дизельного топлива на американский и мировой рынки. Полный запрет продолжает действовать на экспорт автомобильного бензина и авиакеросина.