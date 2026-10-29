В России планируют продлить запрет на экспорт дизтоплива до конца 2026 года
Запрет на экспорт дизельного топлива для нефтепроизводителей сохранится до конца 2026 года, сообщил источник «Ъ» в отрасли. По словам другого собеседника на топливном рынке, разрешение на вывоз топлива могут получить лишь несколько крупных нефтекомпаний.
Один из источников отметил, что часть крупных нефтекомпаний начинает активнее отгружать топливо покупателям на внутреннем рынке, а цены на мелкооптовом рынке продолжают снижаться. По его словам, даже при снятии запрета экспортировать дизтопливо через Черное море будет проблематично из-за логистических ограничений.
Другой собеседник «Ъ» добавил, что сейчас экспорт дизельного топлива регулируется через индивидуальные квоты для нефтеперерабатывающих заводов. Такой механизм может действовать и дальше. По прогнозам источника, аналогичную схему могут применить и к экспорту бензина.
Сейчас запрет на вывоз дизтоплива для всех категорий экспортеров действует до 31 октября. Его смягчили после переговоров президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа 9 октября. Тогда главы государств договорились о поставках российского дизельного топлива на американский и мировой рынки. Полный запрет продолжает действовать на экспорт автомобильного бензина и авиакеросина.