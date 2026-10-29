Лагард объяснила решение уйти из ЕЦБ жесткими правилами нейтралитета

Сегодня Кристин Лагард объявила об уходе с должности главы ЕЦБ 7 февраля 2027 года. Она покинет пост на девять месяцев раньше утвержденного срока. Процесс по поиску ее преемника уже начался. При этом три месяца назад она опровергла сообщения о досрочном уходе из Центробанка словами о том, что не может этого сделать в момент растущей инфляции в Европе.