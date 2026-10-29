Лагард объяснила решение уйти из ЕЦБ жесткими правилами нейтралитета
Глава Европейского центрального банка Кристин Лагард ушла в отставку из-за невозможности выразить свое мнение по глобальным вопросам. Об этом она заявила на пресс-конференции по итогам заседания регулятора.
Как отметила госпожа Лагард, ей нужна большая свобода слова и возможность открыто участвовать в политических и общественных дискуссиях вне жестких правил нейтралитета, которого должны придерживаться сотрудники Центробанка.
«Я хочу иметь свободу высказываться по вопросам, не касающимся денежно-кредитной политики. В настоящее время, учитывая ситуацию во многих уголках мира, не только в Европе, я думаю, что мой голос может помочь, мои действия могут помочь», — заявила глава ЕЦБ.
Как сообщает Reuters со ссылкой на источник, после отставки госпожа Лагард, ранее занимавшая несколько министерских постов во французском правительстве, планирует участвовать в политической жизни страны, а также заняться вопросами глобальной политики.
Сама Кристин Лагард в недавнем интервью агентству заявила, что у нее нет желания баллотироваться в президенты Франции. Ранее СМИ также сообщали о ее возможном переходе на пост председателя Всемирного экономического форума (ВЭФ).
Сегодня Кристин Лагард объявила об уходе с должности главы ЕЦБ 7 февраля 2027 года. Она покинет пост на девять месяцев раньше утвержденного срока. Процесс по поиску ее преемника уже начался. При этом три месяца назад она опровергла сообщения о досрочном уходе из Центробанка словами о том, что не может этого сделать в момент растущей инфляции в Европе.